Alopecia Areata, un corso a Milano sulle novità diagnostiche

(Adnkronos) – Milano, 19 settembre 2024. Si tratta di una malattia autoimmune che colpisce i follicoli piliferi causando la caduta dei capelli ed esordendo con la comparsa di chiazze di forma rotondeggiante, asintomatiche, a livello del cuoio capelluto. Di Alopecia Areata si parlerà il 20 settembre a Milano, presso il Starhotels Ritz, in un corso ECM residenziale che ha come direttori scientifici i professori Antonio Costanzo, professore ordinario di Humanitas University e responsabile dell'U.O. di Dermatologia presso l'Ospedale Humanitas di Rozzano, e Alessandra Narcisi, assistente medico dell'U.O. di Dermatologia presso l'Ospedale Humanitas di Rozzano Il corso, che ha il supporto tecnico di e il supporto non condizionante di Ely Lylly S.p.A. e Laboratoires Dermatologique Ducray , si propone di fornire una panoramica esaustiva sulla diagnosi e sulle nuove terapie, focalizzandosi sul fornire soluzioni terapeutiche efficaci per un disturbo così psicologicamente invalidante. Partendo dall’analisi dei parametri diagnostici e dalle attuali opzioni terapeutiche disponibili, il corso mira a coinvolgere attivamente medici e pazienti al fine di rilevare i bisogni e le nuove sfide nella diagnosi precoce e nel trattamento ottimale.

I partecipanti saranno dunque aggiornati sulle terapie più recentemente introdotte e sulla loro migliore gestione con riferimenti alle più aggiornate evidenze scientifiche. In particolare, sono state coinvolte le Cliniche Dermatologiche di Milano Humanitas, Milano Vita-Salute San Raffaele, Milano Statale, Brescia e Pavia. Durante il corso sarà possibile condividere la propria esperienza e collaborare direttamente con le associazioni di pazienti, in modo da individuare le strategie per migliorare la qualità delle cure offerte. I pazienti, dall’altro canto, avranno l’opportunità di esprimere le loro necessità attraverso delle sessioni guidate dall’Associazione Italiana Pazienti Alopecia and Friends (AIPAF), permettendo così una visione più completa delle sfide e delle esigenze affrontate quotidianamente.

"Il corso -afferma il professor Costanzo- vuole analizzare a fondo le opzioni terapeutiche disponibili e quindi le nuove opzioni legate all'impiego di Jak inhibitors che hanno modificato e migliorato l'approccio terapeutico delle forme più estese. In più però, il paziente con Alopecia Areata viene affrontato a 360 gradi includendo le comorbidità e le problematiche di qualità di vita, condivise con le associazioni dei pazienti e i pazienti stessi che parteciperanno come parte attiva". "L'Alopecia Areata -afferma la dottoressa Narcisi- ha rappresentato per molti anni una patologia a cui non era possibile fornire un farmaco specifico, in quanto a seconda dei diversi coinvolgimenti della patologia si potevano usare solo crema e cortisonici topici, mentre i classici immunosoppressori sistemici risultavano off label e spesso non efficaci. In questo momento grazie a nuove ricerche in ambito farmacologico una nuova terapia efficace e sicura può essere offerta ai nostri pazienti con alopecia areata severa o totale in grado di far ripopolare le chiazze di alopecia con capelli".

