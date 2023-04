Alperia prima azienda italiana tra gli Europe's climate leaders

(Adnkronos) - Alperia è la prima azienda italiana tra gli Europe’s Climate Leaders 2023 pubblicato su Financial Times. Un importante riconoscimento per la società altoatesina che ha fatto della sostenibilità e della lotta al cambiamento climatico il suo punto di forza e il...

(Adnkronos) – Alperia è la prima azienda italiana tra gli Europe’s Climate Leaders 2023 pubblicato su Financial Times. Un importante riconoscimento per la società altoatesina che ha fatto della sostenibilità e della lotta al cambiamento climatico il suo punto di forza e il suo valore portante. Il censimento di c ha preso in considerazione 500 aziende europee che lavorano affinché “ci siano rapide, immediate e profonde riduzioni di emissioni di gas serra”.

La lista – nella quale il provider energetico risulta 53esimo – è stata stilata sulla base della riduzione dell’intensità di gas serra nell’arco di 5 anni. Il dato prende in considerazione sia le attività della società che l’energia utilizzata. L’intensità è calcolata in tonnellate di emissioni di anidride carbonica equivalente a 1 milione di euro di ricavi.

Quest’anno, rispetto al 2022, sono stati assegnati punti anche sulla trasparenza nella comunicazione dei dati e sull’impegno che la società ha messo in campo per raggiungere gli obiettivi green. E anche in questo ambito Alperia, che produce energia verde da fonti rinnovabili, si è dimostrata affidabile e concentrata sui suoi obiettivi: contribuire con il suo operato alla salvaguardia del Pianeta e promuovere e sensibilizzare le persone sui comportamenti quotidiani. Un risultato non semplice in special modo in questo ultimo anno contraddistinto da una grave siccità e da una crisi energetica senza eguali- sottolinea il direttore generale di Alperia SpA Luis Amort – Con questo risultato Alperia si conferma in prima linea nel processo di transizione energetica mantenendo fede agli obiettivi fissati dal proprio Piano Industriale 2023-27 che fissa la sostenibilità come pilastro portante di tutte le proprie attività.