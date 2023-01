Alphabet (Google) taglierà 12.000 posti di lavoro

Mountain View, 20 gen. (askanews) – Il gigante di Mountain View è malato, Alphabet, la holding che controlla Google, ha annunciato che taglierà circa 12.000 posti di lavoro, più del 6% della sua forza lavoro globale, segnando il più grande ciclo di licenziamenti di sempre dell’azienda. Alphabet diventa così l’ultimo gigante tech a ridimensionarsi dopo anni di crescita abbondante e di assunzioni.

“Abbiamo intrapreso una rigorosa revisione delle aree di prodotto e delle funzioni per garantire che il nostro personale e i nostri ruoli siano allineati con le nostre più alte priorità come azienda”, ha dichiarato l’amministratore delegato, Sundar Pichai, in una nota inviata al personale.

“I ruoli che stiamo eliminando riflettono il risultato di questa revisione. Sono trasversali ad Alphabet, alle aree di prodotto, alle funzioni, ai livelli e alle regioni”.