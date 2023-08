Crollato un seracco sulle Alpi svizzere. Il bilancio del terribile incidente è di un morto e due feriti.

Alpi svizzere, crolla un seracco: un morto e due feriti

Crollato un seracco sulle Alpi Svizzere. Il terribile bilancio di questo incidente è di un alpinista morto e altri due feriti. L’incidente è avvenuto domenica 20 agosto, intorno alle 12.30, ed è stato causato dal crollo di un seracco, un grande blocco di ghiaccio. A riportare la notizia è stata la polizia del Canton Vallese.

Alpi svizzere, crolla un seracco: l’incidente

Una cordata di tre alpinisti stava scendendo dall’Allalinhorn, vetta di 4.027 metri, lungo la via Normale dal Mittelallalin, nel massiccio del Mischabel. Il seracco si è staccato quando i tre si trovavano sul ghiacciaio, 100 metri più a monte. Due alpinisti sono stati travolti, il 61enne è morto sul colpo, sepolto completamente. La donna che era con lui ha riportato ferite lievi. Il terzo alpinista, anche lui ferito lievemente, è stato portato in elicottero a Zermatt per essere visitato. La procura ha deciso di aprire un’inchiesta.