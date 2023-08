Alpini: Foti, 'rimozione stele Belgorod atto grave e ingiustificato'

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – "L’abbattimento e la rimozione della stele nel Regione del Belgorod dedicata agli alpini caduti in Russia è un atto grave e ingiustificato, da condannare senza se e senza ma. Al di là delle vicende e delle analisi storiche, è auspicabile che il monumento sia ritrovato e ricollocato al proprio posto quanto prima. Non si vede una ragione, se non un cieco odio o una stupidata faziosità, per la quale debba essere stato rimosso un simbolo posto a perenne ricordo degli alpini caduti in battaglia, lontani dall’Italia, esempio coraggio, sacrificio e amore per la loro Patria". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.