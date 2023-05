Alpini: prosegue parata, in 80mila sfilano a Udine

Udine, 14 mag. (Adnkronos) - La pioggia non scoraggia gli 80mila alpini che hanno indossato la divisa per partecipare alla 94esima Adunata nazionale in corso a Udine, una delle città considerate "una casa" per chi indossa la penna nera. Nonostante il cielo per nulla clemente, la pio...

Udine, 14 mag. (Adnkronos) – La pioggia non scoraggia gli 80mila alpini che hanno indossato la divisa per partecipare alla 94esima Adunata nazionale in corso a Udine, una delle città considerate "una casa" per chi indossa la penna nera. Nonostante il cielo per nulla clemente, la pioggia continua a cadere, nessuno si sottrae alla passerella: in 80mila sfilano per le strade del centro sotto lo sguardo divertito e commosso degli spettatori.

Le uniformi sono le più diverse, così come i ruoli dei diversi gruppi degli alpini, ma il cappello con la 'penna' resta il simbolo identitario di chi si sente "una famiglia", la parola più ripetuta dallo speaker che dal palco d'onore saluta il passaggio di chi, proveniente dall'Italia e dal mondo, ha deciso anche oggi di onorare gli alpini. Un tributo sancito dalla presenza, in mattinata, dalle più alte cariche dello Stato tra cui la premier Giorgia Meloni, dal presidente del Senato Ignazio La Russa e dal ministro della Difesa Guido Crosetto.