Alpitour World e Mudec, collaborazione per la cultura del viaggio

Milano, 19 mar. (askanews) – Celebrare il valore del viaggio, della scoperta e delle diverse culture: nasce da questi obiettivi comuni la collaborazione biennale tra Alpitour World e 24 ORE Cultura che è stata presentata a Milano e che vede Turisanda1924, il più longevo tra i brand del gruppo, impegnata per sostenere progetti con il Mudec, a partire da due mostre, una dedicata a muralismo e street art e l’altra al tema del viaggio.

“Pensiamo che il viaggio e la cultura siano due entità fortemente legate, relazionate – ha detto ad askanews Tommaso Bertini, Chief Marketing Officer di Alpitour World – ed entrambi sono degli strumenti di apertura e di crescita. Vogliamo non soltanto promuovere il viaggio come concetto di svago e di relax, che è sicuramente importante, ma sempre di più anche come esplorazione, come cultura. Quindi siamo contenti di sostenere le realtà che nei territori in cui operiamo, come abbiamo già esempio fatto con il Museo Egizio di Torino e adesso qui al Mudec a Milano”.

Il viaggio è anche il tema scelto per festeggiare i 10 anni del Mudec, attraverso un palinsesto di mostre ed eventi che hanno l’obiettivo di esplorare il tema in tutte le sue declinazioni, dalla dimensione fisica a quella interiore, fino a quella onirica ed extrasensoriale.

“È un viaggio che faremo insieme – ha aggiunto Federico Silvestri, amministratore delegato di 24 ORE Cultura – e la parola non è scelta a caso: è davvero un viaggio alla scoperta della interculturalità, in un momento in cui anche Turisanda ha un appuntamento importante, compie 100 anni e quindi è proprio un momento non solo di bilanci, ma anche di rilancio e credo che questo tipo di iniziative siano proprio quelle che servono per dare un contributo anche generosamente alla promozione di queste espressioni culturali”.

In particolare Alpitour World è sponsor della mostra “Mudec Invasion”, dedicata a giovani muralisti che sono intervenuti proprio sulle pareti del museo con opere affascinanti e d’impatto.”La mostra – ci ha spiegato Alice Cosmai, curatrice della mostra Mudec Invasion – è una immersione in questo percorso che va dal viaggio nello spazio, al viaggio nel tempo, al viaggio metafisico della vita e della morte per poi affrontare una serie di step e ritornare a casa e si arriva quindi anche a una rappresentazione dei muri della città di Milano su una mappa. Quindi l’invito è quello di immergersi nella mostra, viaggiare con noi in queste poetiche artistiche e poi uscire dal museo e andare a visitare la città con i suoi murales”.

E la parola cultura, in questa collaborazione, prende sfumature sempre più ampie. “È sempre più importante promuovere un tipo di viaggio più sostenibile – ha concluso Bertini – dove questa parola che è stata un po’ abusata in passato rimane comunque centrale, molto importante. La sostenibilità non è soltanto quella a green che è comunque importante su cui ci stiamo sicuramente impegnando e cercando di fare passi avanti, ma va anche intesa verso un turismo che è interessato alla scoperta, all’altro, all’apertura”.

Alpitour World e Turisanda 1924 saranno, inoltre, partner di cinque incontri, gratuiti e aperti al pubblico e la collaborazione si svilupperà nel corso del primo anno anche con il sostegno a un’altra mostra temporanea, visitabile in autunno, e la promozione di una serie di attività collaterali, mirate a costruire ponti tra culture e persone, ispirando nuovi modi di scoprire e comprendere il mondo.