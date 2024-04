Alpitour World: welfare aziendale e valorizzazione dei talenti

Milano, 9 apr. (askanews) - Alpitour World punta a valorizzare le proprie risorse umane attraverso programmi di welfare, un nuovo contratto integrativo aziendale e una campagna di Employer Branding per valorizzare i talenti. Quest'ultimo progetto in particolare è frutto della riflessione sui valori...

Milano, 9 apr. (askanews) – Alpitour World punta a valorizzare le proprie risorse umane attraverso programmi di welfare, un nuovo contratto integrativo aziendale e una campagna di Employer Branding per valorizzare i talenti. Quest’ultimo progetto in particolare è frutto della riflessione sui valori che caratterizzano il gruppo turistico come luogo di lavoro: innovazione e attenzione al cliente, responsabilità sociale e relazioni tra le persone.

“La valorizzazione della persona della persona di Alpitour – ha detto ad askanews Christian Catiello, direttore Organizzazione di Alpitour World – si concretizza attraverso un ascolto continuo nel far sentire unica quella persona all’interno di un team. Crediamo fortemente che i risultati positivi dell’ultimo anno siano anche e soprattutto frutto di una nuova concezione della persona all’interno del sistema Alpitour. Questo passa attraverso un ascolto assiduo dei feedback, una comunicazione sempre più efficace, un investimento sui momenti di condivisione degli obiettivi e dei momenti di team building”.

La scelta del gruppo è quella di valorizzare le persone, dentro e fuori il luogo lavoro, anche attraverso un migliore bilanciamento tra la vita e la professione. “Abbiamo avuto in Alpitour la possibilità di concretizzare con azioni fattuali questa attenzione al life balance – ha aggiunto il manager -. Nel contratto integrativo aziendale da poco stipulato in questo senso abbiamo cercato di introdurre nuove misure legate alla possibilità di riduzione del lavoro per motivi e esigenze particolari, l’introduzione di una banca ore solidale dove ogni dipendente può mettere in questa banca ore delle ore appunto da far usufruire a colleghi in difficoltà, delle possibilità di permesso per studi o per formazione”.

Il contratto integrativo aziendale prevede inoltre misure a sostegno delle pari opportunità e tutele di genere, oltre a strumenti per il contrasto di abusi, molestie e violenza e di sostegno a chi ne è soggetto. “Credo che la base di tutto – ci ha detto ancora – sia una nuova cultura, sia una nuova sensibilità rispetto a questo. La nostra è un’azienda che è composta prevalentemente di donne e rispetto a questo è giusto che cominci a essere una parte integrante della cultura aziendale e non vista come un obbligo per essere compliance verso una certificazione, non vogliamo imporla dall’alto, ma vogliamo che venga sviluppata attraverso una sensibilizzazione continua a tutti i livelli”.

A fronte dei buoni risultati del 2023, inoltre, Alpitour World ha deciso di erogare a tutti i dipendenti un premio di risultato di mille euro. Accanto alle misure , poi, il gruppo sta anche lavorando in modo significativo sulla transizione digitale. “La tecnologia – ha concluso Cristian Catiello – è sicuramente uno degli asset più importanti sui quali l’azienda sta investendo negli ultimi anni. Solo per dare un numero, dal 2019 ad oggi, lo staff IT si è incrementato del 120%. Sicuramente la nuova dimensione tecnologica è un aspetto fondamentale per far sì che il percorso continuo in maniera sempre più spedita è profittevole per l’azienda”.

Anche questo un significativo indicatore di come sta cambiando il modo di pensare il lavoro sul turismo.