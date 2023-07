Alta Velocità, Giani: inizia una settimana storica per la Toscana

Firenze, 24 lug. (askanews) – Il cantiere per il sottoattraversamento dell’Alta Velocità a Firenze, per la Toscana, “è in assoluto il più importante dal Dopoguerra ad oggi come realizzazione di un’opera pubblica”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

“Questa operazione che andrà avanti da oggi fino al 2027, proprio in questa settimana vede il suo primo momento con la partenza della talpa che procedendo a dieci metri il giorno realizzerà i 7 km. La talpa -ha aggiunto Giani- in queste ore viene posta accanto al punto dove inizia il suo percorso sotterraneo, il vero e proprio giro che estrarrà terra e sostituirà man mano che va con i cosiddetti conci che faranno da intercapedine della galleria inizierà dal 26 luglio, e farà il suo percorso per alcuni giorni, poi si esaminerà se tutto è andato bene, e si ripartirà in modo assolutamente indeterminato perché non ci sarà un momento di stop, si procederà 24 ore su 24. Questi step, il 24 luglio, oggi, i primi movimenti, il 26 luglio la prima estrazione della terra, il 30 luglio una prima valutazione di come i conci faranno da rivestimento della galleria, avverrà in questa settimana. E’ una settimana importante, che rimarrà nella storia perché è la prima volta che viene fatto un percorso sotterraneo di tunnel di 7 km sotto Firenze”.