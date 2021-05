Una ragazza di 19 anni, Elisa Girolametto, è morta ad Altivole mentre si recava a lavoro: la sua auto è uscita di strada, incendiandosi dopo lo schianto.

Una ragazza di 19 anni, originaria di Riese Pio X, è deceduta a causa di un tragico incidente d’auto mentre si recava a lavoro.

Altivole, morta ragazza di 19 anni: auto esce di strada e si incendia

Nella prima mattinata di martedì 4 maggio, alle ore 05:45 circa, la 19enne Elisa Girolametto ha perso la vita in via degli Alpini, a San Vito, frazione del comune di Altivole, in provincia di Treviso.

La giovane vittima ha perso la vita a causa di un incidente d’auto che ha coinvolto la Fiat Punto che stava guidando per recarsi al lavoro. La ragazza, infatti, si stava dirigendo presso una struttura assistenziale per anziani, situata a Montebelluna, per cimentarsi per la prima volta con un tirocinio pratico quando la sua auto è improvvisamente uscita di strada, impattando violentemente contro un muretto di cemento posizionato a bordo strada e prendendo immediatamente fuoco.

Morta ragazza di 19 anni, la ricostruzione delle dinamiche dell’incidente

Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, Elisa Girolametto stava percorrendo via degli Alpini in direzione Riese-Montebelluna nel momento in cui è avvenuta la tragedia che l’ha portata a uscire di strada e schiantarsi, innescando l’incendio della vettura.

In relazione a quanto dichiarato dalle forze dell’ordine e dai vigili del fuoco presenti sul luogo del drammatico avvenimento, la 19enne sarebbe morta sul colpo.

Al momento, la salma della giovane è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Castelfranco ed è stata messa a disposizione dei suoi familiari.

Sul posto, inoltre, insieme alle ai vigili del fuoco di Castelfranco e ai carabinieri, si trovavano anche i volontari di Asolo e il Suem.

Morta ragazza di 19 anni, il ricordo di Elisa Girolametto

Elisa Girolametto è stata per diversi anni una volontaria della Croce Rossa di Bassano che ha deciso di ricordare la ragazza, onorandone la memoria con un lungo post pubblicato su Facebook:

Oggi il nostro Comitato vive un giorno di grande dolore, è venuta a mancare in un tragico incidente la nostra volontaria Elisa Girolametto. Elisa era molto attiva con i volontari giovani e nei servizi sanitari, stava frequentando la facoltà di scienze infermieristiche e stava svolgendo il tirocinio in una casa di riposo. Tutti i Volontari sono vicini ai genitori, alle sorelle, e al fidanzato Giorgio Gheno, per far sentire loro l’affetto e la vicinanza della famiglia di Croce Rossa che ha visto Elisa partecipare attivamente alla vita del nostro Comitato. Mancano le parole, ma siamo sicuri che la nostra presenza porterà un po’ di conforto. Il pensiero del Presidente e del Consiglio è rivolto a chi ha condiviso con lei questi anni e i nostri obiettivi.

La vicenda è stata commentata anche dal sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin, comune presso il quale la 19enne risiedeva. Il primo cittadino, infatti, ha manifestato il proprio cordoglio e ha dichiarato: “Sono sgomento e dispiaciutissimo, non ho parole, perché non ce ne sono. Morire così, recandosi a lavorare al primo giorno di tirocinio… non è solo il lutto, sono le modalità, che fanno venire i brividi e le lacrime agli occhi. Non ci sono commenti”.