Alto Adige, bus di linea esce di strada a Sciaves: cinque feriti

Attimi di spavento in Alto Adige dove un bus è uscito di strada, finendo in un bosco. Nessuno per fortuna sarebbe in pericolo di vita.

Poteva finire peggio per i passeggeri di un bus di linea che è uscito di strada all’altezza di Sciaves in Alto Adige.

Ci sono feriti, ma nessuno per fortuna grave.

#EINSATZINFO: FF Schabs – 18.12.22 – 13:49 – Busunfall endet glimpflich. Auf der Straße von Schabs nach Viums geriet ein Linienbus über den Straßenrand hinaus und rutschte über eine Böschung in den Wald. Vier Personen im Bus wurden leicht und eine Person mittelschwer verletzt pic.twitter.com/8HHAsW5yi9 — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) December 18, 2022

Alto Adige, incidente a Sciaves: il comunicato dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Questi ultimi in una breve nota condivisa su Twitter hanno dichiarato: “Incidente d’autobus si conclude senza gravi conseguenze.

Sulla strada da Sciaves a Viums, un autobus è andato oltre il ciglio della strada ed è scivolato su un terrapieno nel bosco. Quattro persone sull’autobus hanno riportato ferite lievi e una persona ha riportato ferite moderate”. Si segnala inoltre l’arrivo di diverse ambulanze oltre che un elicottero di Aiut Alpin e i Carabinieri.

Poco chiare le cause dell’incidente

Sarebbero ancora diversi gli aspetti da chiarire sull’incidente. Stando a quanto riporta la testata Alto Adige, l’incidente è avvenuto alle 13.49 del 18 dicembre.

Il bus stava percorrendo in particolare una curva in discesa quando sarebbe finito in un bosco. Provvidenziale la presenza di alcuni alberi che hanno fatto sì che potesse essere scongiurato il peggio. Arrivati sul posto i soccorsi: quattro persone che hanno accusato ferite di lieve entità e sono state trasferite in ospedale. Trasportata in elisoccorso la persona che ha riportato le ferite più gravi.