Alto Adige: Meloni, 'voto a Fdi è voto a sicurezza famiglie e imprese'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Domenica 22 ottobre si vota in Alto Adige per scegliere il Consiglio provinciale. Io vi chiedo intanto di andare a votare e di votare Fratelli d’Italia. Bastano cinque minuti ed è semplicissimo: basta fare una croce sul simbolo di Fratelli d’Italia. Ogni voto a Fratelli d’Italia è un voto per un Alto Adige più sicuro, più attento ai bisogni di famiglie e imprese, più vicino alle istanze di chi produce e si rimbocca le maniche ogni giorno, più rispettoso di tutte le identità. Ogni voto a Fratelli d’Italia è un voto per rafforzare il valore strategico della Provincia autonoma di Bolzano nel quadro europeo e tutelare la sua autonomia, un modello di sussidiarietà. La scelta spetta a voi, a nessun altro". Così in un video messaggio la premier Giorgia Meloni, per la chiusura della campagna elettorale di Fratelli d'Italia in Alto Adige.