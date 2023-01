Alto Adige, uomo e donna gambizzati: il mistero di Capodanno

Un vero e proprio mistero di Capodanno quanto accaduto lo scorso 30 dicembre a Prato Isarco, in Alto Adige.

Un uomo e una donna sono stati gambizzati. Il responsabile sarebbe (il condizionale è d’obbligo) l’ex marito di lei. L’uomo è stato accusato dalla stessa coppia e risulta essere al momento irreperibile. Sul luogo dell’accaduto sono giunti i carabinieri di Bolzano e Prato Isarco, assieme alla scientifica. I due sono stati feriti mentre tornavano a casa.

Mistero di Capodanno: uomo e donna gambizzati a Prato Isarco

Dall’Ansa si apprendono alcuni particolari importanti del racconto reso noto dalle vittime.

Secondo la loro versione, l’ex marito della donna si era nascosto dietro a un cespuglio nei pressi dell’abitazione sparando alcuni colpi con una carabina, che hanno ferito la coppia alle gambe. L’uomo e la donna avrebbero riconosciuto l’ex di lei che avrebbe fatto perdere le sue tracce. L’uomo risulta irreperibile al momento. Giunti sul posto la scientifica e i carabinieri di Bolzano e Prato Isarco.

Potrebbe essere stato un regolamento di conti

Come informa Leggo gli investigatori starebbero battendo la pista del regolamento di conti. Non si sarebbe trattato, infatti, di un gesto di gelosia, ma piuttosto di una vendetta per quanto accaduto in passato. Stando agli ultimi aggiornamenti coppia è stata ricoverata all’ospedale di Bolzano, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.