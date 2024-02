Altri 80 trattori arrivano a Roma sulla Nomentana

Roma, 7 feb. (askanews) - Altri ottanta trattori sono arrivati sulla Nomentana a nord di Roma per prendere parte alle proteste che vogliono far pressione sul governo. L'Italia è solo uno dei molti paesi europei in cui gli agricoltori inscenano blocchi e proteste per chiedere un taglio alle accise ...

Roma, 7 feb. (askanews) – Altri ottanta trattori sono arrivati sulla Nomentana a nord di Roma per prendere parte alle proteste che vogliono far pressione sul governo. L’Italia è solo uno dei molti paesi europei in cui gli agricoltori inscenano blocchi e proteste per chiedere un taglio alle accise sul carburante, prezzi migliori per i loro prodotti, minori restrizioni sui pesticidi da parte dell’Ue per contrastare i prodotti di importazione.