"Altri animali", il doc su veterinari e Sardegna in anteprima a Roma

Roma, 17 gen. (askanews) – Un film dedicato agli animali di tutte le specie e agli umani che li curano: i veterinari. “Altri animali” documentario ambientato in Sardegna nasce dalla curiosità del regista Guido Votano per una professione rivoluzionata negli ultimi anni un po’ dalla tecnologia sempre più avanzata, un po’ dalla crescita smisurata dell’interesse per cani e gatti, ormai veri e propri membri della famiglia.

“In più nella clinica dove ho girato, la clinica Duemari” dice Votano, “c’è questo intreccio di animali senza padroni, con padroni, selvatici, di allevamento che non è unica ma sicuramente è molto interessante”.

A Oristano, Monica Pais e Paolo Briguglio con il loro staff curano anche a proprie spese e fanno adottare, tramite i social media, circa duecento randagi incidentati l’anno: sulle strade della Sardegna bellissima ma percorsa da vetture veloci, purtroppo casi molto frequenti. Come dice Pais: “L’uomo è una bestia così performante, così capace che ha il diritto-dovere di occuparsi degli altri animali sulla terra. Naturalmente noi facciamo i veterinari e ci occupiamo degli animali”.

Dopo un primo tour delle sale sarde, “Altri animali” sarà in anteprima al cinema Delle Provincie di Roma martedì 21 gennaio, poi in giro nella penisola.