In un video condiviso sul suo profilo Instagram l’infettivologo Matteo Bassetti ha lanciato un appello a vaccinarsi contro l’Herpes Zoster, meglio conosciuto come Fuoco di Sant’Antonio. La preoccupazione per la malattia è alta e viene messa in secondo piano anche la curva di ripresa del Covid.

L’appello di Matteo Bassetti su Instagram

Bassetti sottolinea che l’estate 2024 è stata caratterizzata da un numero elevato di contagi. A tal proposito, l’infettivologo ha lanciato un messaggio ai cittadini dal suo profilo Instagram:

“Altro che Covid questa è stata l’estate del Fuoco di Sant’Antonio che porta dei bruciori che colpiscono la pelle. Sono moltissime le persone che in questa estate ne hanno sofferto. C’è stato un boom di segnalazioni”.

Come ribadito da Bassetti il Fuoco di Sant’Antonio provoca molti fastidi che possono durare una settimana, ma anche dieci giorni. Poi, si può innescare il problema di neurite, cioè un dolore importante a carico dei nervi che può colpire la zona del tronco della schiena, la regione mammaria e la testa.

Il vaccino contro l’Herpes Zoster

Il sistema immunitario generalmente è in grado di produrre anticorpi sufficienti a bloccare la malattia. Nonostante ciò, il virus può restare inattivo a lungo e riattivarsi se le difese immunitarie si abbassano in maniera inaspettata. Per combattere i sintomi è possibile utilizzare farmaci antivirali, antidolorifici e pomate apposite, ma l’invito dell’infettivologo è ricorrere al vaccino.

“Che cosa diciamo sul Fuoco di Sant’Antonio? Vaccinatevi, esiste un vaccino altamente efficace che si può fare dopo i cinquant’anni, per molti addirittura è gratuito. Vaccinarsi, vuol dire evitare di avere questo problema così grave, così importante e soprattutto così doloroso e fastidioso“.

I sintomi dell’Herpes Zoster

I sintomi dell’Herpes Zoster possono includere febbre, mal di testa, stanchezza e un dolore, bruciore, pizzicore o formicolio nella zona in cui apparirà l’eruzione cutanea.

Il disturbo principale è il dolore, seguito dalla comparsa di vescicole piene di liquido, simili a quelle della varicella. Nella prima settimana, possono apparire nuove vescicole che poi diventano di colore giallastro, si appiattiscono e si seccano con il corso dei giorni. Infine, le croste che si formano possono lasciare qualche leggera cicatrice e perdita di colore sulla pelle.