Altro che sogni: nel 'cassetto digitale dell'imprenditore' tutta l'azienda in un click

Un set di informazioni e servizi essenziali per le aziende che operano oggi sul mercato e una best practice della PA che accompagna le imprese nella transizione digitale

Promuove la digitalizzazione delle imprese; fornisce online, senza vincoli geografici e orari, documenti fondamentali per le aziende; migliora l’efficienza e riduce i costi per il Sistema Paese. Questa la motivazione del riconoscimento assegnato, nella categoria digitalizzazione, al cassetto digitale dell’imprenditore – accessibile da impresa.italia.it e a InfoCamere dalla giuria del premio “Valore Pubblico: la Pubblica Amministrazione che funziona”, iniziativa ideata e promossa da SDA Bocconi School of Management insieme a Gruppo GEDI.

Ad oggi sono oltre 1,8 milioni gli imprenditori – legali rappresentanti e titolari di attività (in crescita del 17% rispetto a dicembre 2021) – che lo hanno usato per scaricare più di 5 milioni di documenti ufficiali e reperire così informazioni e dati sempre aggiornati sulla propria impresa.

Numeri che testimoniano il successo dello strumento.

Cos’è il cassetto digitale dell’imprenditore

Il cassetto digitale dell’imprenditore è il servizio offerto dalle Camere di Commercio a 10 milioni di cittadini imprenditori per accedere ai documenti ufficiali della propria impresa. Impresa.italia.it mette a disposizione di ogni titolare e legale rappresentante visure, bilanci, fascicolo d’impresa e altri documenti ufficiali del Registro Imprese certificati dalle Camere di Commercio. Il servizio permette di controllare anche lo stato delle pratiche presentate a 3.500 Sportelli Unici delle attività produttive e di entrare in contatto con le start-up e PMI innovative italiane.

Cosa c’è nel cassetto digitale dell’imprenditore

Visure, certificati, statuti, bilanci, planimetrie, asseverazioni e tanti altri documenti digitali condivisibili in tempo reale con clienti, fornitori, banche, professionisti e PA.

Come funziona il cassetto digitale dell’imprenditore

Il cassetto digitale dell’imprenditore – impresa.italia.it è organizzato in 6 sezioni (La mia impresa, Registro Imprese, Il mio fascicolo, Attività Produttive (SUAP), Diritto Annuale e Startup e PMI Innovative) e con possibilità di collegamento ad Atlante i4.0, il portale Unioncamere e MiSE dedicato alla Transizione Digitale per le imprese.

Per usufruire dei servizi basta accedere, con la massima facilità e in piena sicurezza, con la propria identità digitale SPID o CNS. Per di più, in modo totalmente gratuito.

L’innovazione che fa risparmiare tempo e fa bene all’ambiente

Il cassetto digitale dell’imprenditore è assolutamente ‘paperless’ e utilizzabile anche in mobilità tramite smartphone, tablet, così da ridurre lo spreco di carta e inchiostro e il tempo e i costi per raggiungere uffici e sportelli alla ricerca dei documenti dell’azienda.

Una PA semplice e che aiuta la digitalizzazione del Paese

Il cassetto digitale dell’imprenditore è risultato vincente in quanto servizio innovativo che – attraverso uno strumento digitale, da usare anche in mobilità – offre un agevole modello di interazione tra PA e imprenditori.