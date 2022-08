Altro successo di Ancelotti, il Real vince la Supercoppa Europea

Roma, 10 ago. (askanews) – E’ targato Real Madrid il primo trofeo europeo della stagione. Allo stadio Olimpico di Helsinki le merengues di Carlo Ancelotti hanno battuto 2-0 l’Eintracht Francoforte conquistando la Supercoppa Europea, quinta volta nella sua storia (terza per Ancelotti). Grazie a questa vittoria Ancelotti diventa il tecnico ad aver vinto più volte il trofeo, superando Pep Guardiola. Il Real aveva vinto in maggio la Champions League.

“Credo di sì, credo che nessuno abbia dubbi che (Benzema) sia il giocatore più importante, il più efficace al mondo in questo momento. Karim è stato davvero importante per vincere la Champions anche se non ha segnato in finale ma abbiamo giocato la finale grazie ai suoi gol perché ne aveva segnati tre contro il City, il Chelsea e il Paris Saint-Germain. E’ importantissimo per noi e al momento è il migliore” ha detto Ancelotti in conferenza stampa.

E pensando alla stagione che inizia: “Sarà una stagione strana, penso che fino all’inizio dei Mondiali non avremo problemi perché i giocatori che vanno ai Mondiali saranno concentrati per essere pronti

Penso che dobbiamo guardare a quango torneranno dai Mondiali”.