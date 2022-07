“Alvin ha un ruolo nell’addio di Totti e Ilary”: l’indiscrezione

Alvin ha avuto un ruolo nell'addio tra Ilary e Francesco Totti? Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo i rumors in circolazione Alvin, che è stato inviato nell’ultime edizione dell’Isola dei Famosi, avrebbe un ruolo nella rottura tra Totti e Ilary.

Alvin: l’addio di Totti e Ilary Blasi

Alvin ha avuto un ruolo nell’addio di Totti e Ilary Blasi? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete ma, per ora, non ha ricevuto conferme.

Durante l’ultima edizione del reality show Alvin aveva postato sui social una foto dove lo si vedeva fare il bagno in Honduras con un cartellone raffigurante la Blasi e Totti l’aveva commentata scrivendo: “Numero 1”.

Sempre durante la messa in onda del reality show, l’inviato si era rivolto alla conduttrice affermando: “Aveva ragione Totti, sei unica”. Il riferimento fatto da Alvin rispetto all’ex marito della conduttrice risulta quanto mai strano visto che i due, pochi giorni dopo la fine della messa in onda del programma, hanno annunciato la loro separazione dopo 20 anni insieme.

Risulta anche impossibile credere che Alvin, essendo molto amico della conduttrice, non fosse stato messo al corrente dalla stessa della questione. Per ora sulla vicenda non sono noti ulteriori dettagli.

La presunta lite tra Alvin e Ilary

Negli ultimi mesi si è anche sparsa la voce che Alvin e Ilary Blasi avessero litigato, ma i due hanno smentito con fermezza l’indiscrezione. In tanti si chiedono quale sarebbe stato il presunto ruolo di Alvin nell’addio tra la showgirl e suo marito, ma sulla questione entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo.