Alvin: la verità sul suo rapporto con Ilary Blasi

Alvin ha rotto il silenzio per la prima volta in merito al suo rapporto con Ilary Blasi.

I due sono amici da ben 24 anni e l’inviato dell’Isola dei Famosi ha assicurato che non avrebbero mai litigato, nonostante ai telespettatori del reality show sia sembrato che tra i due vi fosse una certa tensione.

“Noi ci conosciamo da ventiquattro anni, una cosa del genere. Quindi siamo proprio fratello e sorella. Un po’ ci ha stupito tutta questa attenzione verso il nostro modo di comunicare, perché per noi è così da ventiquattro anni, quindi…Un po’ all’inizio ci ha stupito e abbiamo detto: “Ma come che noi litighiamo?” Per noi era normale, poi abbiamo capito che effettivamente doveva essere insomma veicolato in un altro modo per lo spettatore.

Quindi siamo diventati più caz***ni. Questa è un’edizione più coesa rispetto alle altre, è nata sotto un buon cielo e siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda”, ha affermato Alvin.

Le indiscrezioni su Ilary

Negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare indiscrezioni riguardanti anche una presunta novità per Ilary Blasi e Francesco Totti: secondo i rumor in circolazione infatti i due sarebbero alla ricerca del quarto figlio insieme. Sulla questione ovviamente non sono emerse conferme e la conduttrice in realtà, in passato, ha sempre smentito di voler allargare ulteriormente la famiglia.

Lei e Totti avranno cambiato idea?