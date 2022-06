Alvin mostra la casa in cui vive in Honduras: “Cosa mi manca dell’Italia? Tutto”

Alvin ha mostrato per la prima volta ai fan dei social l'abitazione in cui vive in Honduras.

In una diretta cosa Casa Chi Alvin ha mostrato la casa in cui vive in Honduras e ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con i naufraghi.

Alvin: la casa i cui vive in Honduras

In una diretta con Casa Chi l’inviato dell’Isoal dei Famosi Alvin ha mostrato per la prima volta la sua abitazione e ha anche confessato che le condizioni per vivere lì non sarebbero proprio le migliori:

“L’Isola dei Famosi è una realtà che non esiste da nessun’altra parte, tutto quello che vivo qua è inutile che lo racconto perché nessuno mi crede.

Qua ci sono 40 gradi, salta la corrente per ore. Una volta sono tornato dalla diretta sporco e sudato e non c’era corrente: non c’era luce, non c’era aria condizionata, non potevo lavarmi. Ovviamente il cibo non è dei migliori e qua viviamo in una bolla causa Covid. Non è come sembra. La nostra permanenza qua non è così paradisiaca, ma alla fine siamo ai Caraibi, non mi lamento. Cosa mi manca dell’Italia? Tutto”, ha dichiarato Alvin, che a seguire ha anche ammesso di non riconoscersi in questo genere di programmi.

Alvin: il rapporto con i naufraghi

Dopo aver confessato a Casa Chi alcuni retroscena sul suo rapporto con i naufraghi, Alvin ha ammesso di non riconoscersi in programmi come L’isola dei Famosi e per la precisione ha ammesso:

“A me di fare questo tipo di televisione non me ne frega sinceramente niente, non ho niente contro questa tv ma non mi rappresenta, quindi spero che voi la pensiate allo stesso modo.

Se parliamo singolarmente ci si capisce. Le litigate si possono fare, ma è un problema proprio tecnico”. Alvin ha anche svelato di avere molta più pazienza con i naufraghi (nonostante liti e tensioni) per via delle loro condizioni di vita fortemente difficili all’interno del reality show (che quest’anno ha anche subito un prolungamento).