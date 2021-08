Alyssa Milano ha avuto un incidente d’auto a causa di un infarto: ricoverato lo zio

L'attrice Alyssa Milano ha avuto un incidente d'auto mentre si trovava con suo zio, colpito probabilmente da infarto.

Alyssa Milano, attrice resa celebre dalla fiction Streghe, ha avuto un terribile incidente d’auto a Los Angeles insieme a suo zio, che adesso sarebbe ricoverato in ospedale.

Alyssa Milano: l’incidente

Un grave incidente automobilistico ha coinvolto Alyssa Milano, che si trovava in macchina – sul sedile passeggero – insieme a suo zio, di 63 anni.

L’uomo avrebbe accusato un infarto mentre si trovava al volante sulla California Highway 1, una delle principali autostrade di Los Angeles, e avrebbe finito per colpire un auto proveniente dalla corsia opposta. Nonostante lo shock l’attrice, incolume, avrebbe fatto le prime manovre di soccorso a suo zio, che è stato poi trasportato in ospedale. Per il momento Alyssa Milano non ha rilasciato dichiarazioni in merito all’incidente ma in tanti, sui social, sono impazienti di avere notizie riguardanti le sue condizioni.

Alyssa Milano: i vaccini

Nei giorni scorsi l’attrice si era espressa in merito al tema dei vaccini anti-Covid e più volte nei mesi scorsi si è scagliata apertamente contro i no-vax. L’attrice si era trovata a dover combattere contro alcuni dei gravi effetti della malattia: “Questa ero io il 2 aprile dopo essere stata malata per 2 settimane. Non ero mai stata così malata. Mi faceva male tutto.

Non sentivo gli odori. Mi sentivo come se un elefante fosse seduto sul mio petto. Non riuscivo a respirare. Non riuscivo a trattenere il cibo dentro di me. Ho perso 9 libbre (4 kg, ndr) in 2 settimane. Ero confusa”, ha dichiarato, e ancora: “Questa malattia non è una bufala. Pensavo di morire. Mi sembrava di morire. Donerò il mio plasma con la speranza di poter salvare una vita. Per favore, abbiate cura di voi stessi.

Per favore abbiate cura di voi, lavate le mani, indossate una maschera e tenete la distanza sociale. Non voglio che nessuno si senta come mi sono sentito io”.

Alyssa Milano: il marito

Dal 2009 Alyssa Milano è sposata con l’agente David Bugliari, da cui avuto i suoi due figli Milo ed Izabella. L’attrice in passato ha avuto una liaison con Justin Timberlake e con Brian Tomas Krause, conosciuto sul set di Streghe. Precedentemente l’attrice è stata sposata per un anno con il musicista Cinjun Tate. Sui social ha sempre protetto la sua vita privata.