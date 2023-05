Alzano Lombardo, incidente tra un'auto e una moto: ferito 17enne

Uno scontro che ha ridotto un centauro minorenne in condizioni serie: è avvenuto in territorio di Alzano Lombardo dove si è verificato un incidente tra un’auto e una moto e nel quale è rimasto ferito 17enne. Da quanto si apprende sui media territoriali quel violento sinistro stradale è avvenuto lungo via Roma nelle prime ore del mattino. Le testate locali spiegano infatti in ordine allo scontro che un 17enne è rimasto ferito questa mattina in seguito ad un incidente ad Alzano Lombardo.

Alzano Lombardo, incidente tra un’auto e una moto

Ma cosa sarebbe accaduto in ordine a dinamica ed eventuali responsabilità nel brutto incidente? Pare che il giovane in sella ad una moto sia finito contro un’auto per cause che sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Lo scontro è avvenuto in via Roma attorno alle 8 e da quanto si legge il 17enne è stato soccorso e trasportato di gran carriera presso un nosocomio in codice rosso.

L’arrivo dei soccorritori e dei carabinieri

Al momento non ci sono informazioni con fonti certe circa un eventuale ed auspicabile miglioramento delle sue condizioni di triage. Sul posto sono comunque intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Alzano. Per i rilievi del caso sono all’opera invece i carabinieri della territoriale.