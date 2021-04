Amadeus a Sanremo 2022? “Trattativa in corso”

Amadeus sarà direttore artistico e conduttore di Sanremo 2022? Alla Rai sarebbe in corso una trattativa.

Amadeus sarà conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2022? Secondo indiscrezioni sarebbe in corso una trattativa tra i vertici Rai proprio per far sì che il conduttore sia per la terza volta al timone dello show.

Amadeus a Sanremo

Amadeus sarà nuovamente al timone del Festival di Sanremo? Dopo l’edizione 2021 della kermesse (quella senza dubbio più difficile nella storia dello show per via delle limitazioni imposte a causa dell’emergenza Coronavirus) il conduttore aveva specificato di non voler condurre un’altra edizione della kermesse e la voce era stata confermata anche da sua moglie, Giovanna Civitillo, che aveva specificato che almeno per un po’ Amadeus non sarebbe tornato a condurre il Festival.

Stando alle ultime indiscrezioni circolate in rete sembra però che i vertici Rai stiano facendo di tutto per ottenere il conduttore al timone della kermesse per la terza volta consecutiva. La trattativa andrà a buon fine? Al momento sulla questione non vi sono ulteriori dettagli.

Amadeus e il Festival 2021

L’edizione 2021 della kermesse è stata senza dubbio difficile per Amadeus, che si è trovato a dover far fronte agli innumerevoli problemi causati dall’emergenza Coronavirus.

Il direttore artistico ha dovuto rinunciare alla presenza del pubblico in sala e inoltre, durante lo show, alcuni degli ospiti hanno dato forfait proprio perché entrati in contatto con casi positivi al Covid (tra questi Simona Ventura, che ha scoperto di essere positiva al virus poco prima di partire per Sanremo).

Amadeus e Giovanna Civitillo: un altro figlio in arrivo?

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, nel frattempo è stata vittima di una gaffe da parte di Jonathan Kashanian a Detto Fatto. Siccome la moglie di Amadeus si è più volte toccata la pancia, Kashanian le ha chiesto se per caso non fosse incinta: “Non è che sei in attesa di un piccolo Amedeusino?”, ha domandato lasciando Giovanna visibilmente in imbarazzo. Giovanna ha smentito la notizia. Lei e Amadeus hanno un figlio, José Alberto, nato nel 2009. Il conduttore è padre inoltre di Alice, nata durante il suo precedente matrimonio con Marisa Di Martino. Giovanna ha sempre affermato di andare d’accordo con la ragazza e di considerarla come una sua seconda figlia. Anche la ragazza andrebbe d’accordo con la moglie del conduttore, con cui spesso sarebbe stata sorpresa a fare shopping.