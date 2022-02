Rosario Fiorello ha rotto il silenzio in merito all'ipotetica conduzione di Amadeus a Sanremo 2023.

A pochi giorni dalla fine del Festival di Sanremo 2022 sono in tanti a chiedersi se Amadeus sia disposto a condurre anche l’edizione dello show 2023. Sulla questione ha rotto il silenzio il miglior amico del conduttore, Rosario Fiorello.

Amadeus a Sanremo 2023: la risposta di Fiorello

Il successo ottenuto da Sanremo 2022 ha spinto molti a chiedersi se Amadeus sia disposto anche a condurre un’edizione 2023 della kermesse e sulla questione è intervenuto proprio il miglior amico del conduttore, Rosario Fiorello, che a tal proposito ha dichiarato: “Certo che lo farà, ne sono sicuro, lui a Sanremo ha preso casa, ha già fatto il rogito”. Dal canto suo Amadeus ha affermato che accetterebbe di condurre un’altra edizione della kermesse solo se al suo fianco ci sia di nuovo il famoso showman: “Se ci sarà, ci sarà soltanto se anche Fiorello salirà sul palco anche nella prossima edizione”, aveva detto.

Amadeus: cosa ha detto

Dopo la fine di Sanremo 2022 nonostante già si vociferasse che la Rai gli avrebbe affidato anche la conduzione di Sanremo 2023, Amadeus ha preferito prendere tempo e non sbilanciarsi: “Ringrazio l’ad, ma come ha detto Fuortes dobbiamo ragionare a menti riposate. Fare Sanremo per me e’ un lavoro molto lungo. C’e’ bisogno di idee, di forza, di prendere le cose in maniera molto seria. Avremo modo di vederci e chiacchierare serenamente.

La Rai è casa mia”, aveva dichiarato il conduttore, che invece non sembrava incline al Sanremo Ter.

Sanremo 2022

Nonostante abbia raggiunto risultati insperati in fatto di ascolti, dopo Sanremo 2021 Amadeus non sembrava particolarmente incline a condurre per la terza volta il Festival di Sanremo. Anzitutto Fiorello gli aveva dato forfait e, a seguire, il conduttore non aveva nascosto di aver trovato particolarmente complesso organizzare la kermesse ai tempi della pandemia (e con le numerose polemiche che ne sono scaturite).