Amadeus ha confessato che il prossimo Sanremo sarà il suo ultimo Festival. Dopo cinque edizioni consecutive, ha deciso di dire basta all’adrenalina che si prova nel dover preparare al meglio la kermesse musicale.

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Amadeus ha rivelato che si prepara a dire addio al Festival di Sanremo. L’edizione 2024 sarà l’ultima che vedrà la sua conduzione e direzione artistica. Ha dichiarato:

“Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni”.

Amadeus ha replicato anche alle polemiche legate ai guadagni del Festival di Sanremo e dell’apertura del suo profilo Instagram in diretta. Ha dichiarato:

“Hanno scritto tante cose non vere, dicendo che guadagnerei tanti soldi grazie ai follower acquisiti con Sanremo (1,8 milioni). Non è ovviamente così, basta vederlo. Non c’è nessuna pubblicità. Qualora dovessi decidere in futuro di utilizzarlo come fanno molti, ne parlerei con Rai Pubblicità”.