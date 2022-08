Amadeus e Fiorello in vacanza: “Paparazzati ovunque, siamo i nuovi Ferragnez”

Amadeus e Fiorello in vacanza: i due amici "paparazzati ovunque", si sentono come "i nuovi Ferragnez".

Amadeus e Fiorello sono in vacanza insieme e hanno condiviso su Instagram un video a dir poco esilarante. Il conduttore del Festival di Sanremo e la sua spalla destra, a detta loro, vengono paparazzati ovunque, tanto che si auto eleggono come i “nuovi Ferragnez“.

Amadeus e Fiorello in vacanza insieme

In vacanza insieme da buoni vecchi amici, Amadeus e Fiorello sono comparsi su Instagram per regalare qualche gioia ai fan. I due, visto che l’estate sta per finire e i loro rispettivi impegni di lavoro li richiameranno presto all’ordine, hanno deciso di fare un bilancio delle ferie. A parlare, ovviamente, è Fiorello:

“Amici, siamo i nuovi Ferragnez! Dopo un’estate di sguazzamenti al mare, io che levo il costume a lui… Paparazzati ovunque… Veramente siamo i nuovi Ferragnez, gli Amarello!”.

Amadeus e Fiorello sono gli Amarello

Amadeus e Fiorello, seguendo la scia dei Ferragnez, hanno unito i loro nomi e, da oggi in poi, saranno gli Amarello. Ovviamente, i due amici fanno della semplice ironia e non hanno alcuna intenzione di diventare le nuove star dei social. Da Sabrina Salerno a Jovanotti, passando per Nicola Savino: sono tanti i Vip che hanno apprezzato il filmato condiviso su Instagram dai mariti di Giovanna Civitillo e Susanna Biondo.

Fiorello fa ironia sul Sanremo 2023

Fiorello, in conclusione, ha fatto ironia sul Festival di Sanremo 2023, che molto probabilmente vedrà la sua assenza. Rosario, rivolgendosi ad Amadeus, ha esclamato:

“Ora lui torna a fare I Soliti Ignoti… poi Arena 60 e poi c’è quella cosa che fate a febbraio in Liguria… quella cosa chiamata Festival di Sanremo che Ama va a fare”.

Il conduttore della kermesse musicale gli ha prontamente ricordato che si tratta del “Festival della Canzone Italiana“, ma Fiore ha lasciato cadere la cosa, puntando ad un altro argomento. Lo showman siciliano ha dichiarato:

“Il 4 settembre compirà 60 anni, secondo me bisognerà fare festa nazionale“.