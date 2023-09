Amadeus e Gerry Scotti a colazione insieme: trattativa per Sanremo 2024?

Amadeus e Gerry Scotti a colazione insieme: trattativa per Sanremo 2024?

Amadeus e Gerry Scotti si sono mostrati a colazione insieme e i fan hanno subito iniziato a sognare. Possibile che in questo incontro abbiano parlato del Festival di Sanremo 2024? La co-conduzione si fa sempre più concreta.

Amadeus e Gerry Scotti a colazione insieme: c’è in ballo Sanremo 2024?

Cosa ci fanno Amadeus e Gerry Scotti a colazione insieme? Non possiamo ancora saperlo, ma in molti sono pronti a scommettere che ci sia di mezzo il Festival di Sanremo 2024. Da anni, precisamente da quando Ama è sbarcato all’Ariston, si parla di una loro probabile co-conduzione, che con la presenza di Fiorello diventerebbe una tripletta perfetta.

Amadeus con Gerry Scotti: le parole

“Beccati… colazione in compagnia di Gerry Scotti“, ha scritto Amadeus a didascalia degli scatti che lo ritraggono con il collega. Nelle immagini i due appaiono piuttosto concentrati, come se in ballo ci fosse un argomento di grande importanza. Se al centro del discorso dovesse esserci davvero Sanremo 2024, i fan potrebbero solo esserne contenti.

Amadeus, Gerry e Fiorello: Sanremo 2024 potrebbe fare il botto

Sappiamo che Scotti è stato più volte invitato a Sanremo, ma si è sempre trovato costretto a rifiutare. Il 2024 sarà l’anno buono? I fan incrociano le dita perché lo Zio Gerry è sempre lo Zio Gerry e sta bene ovunque.