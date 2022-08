Amadeus e Giovanna Civitillo, amore a gonfie vele: le vacanze col figlio José

Amadeus e sua moglie si stanno godendo le vacanze in Sardegna, all'insegna dell'amore e del relax.

In vista del prossimo Sanremo, Amadeus sta trascorrendo un periodo in completo relax con sua moglie, Giovanna Civitillo, e suo figlio José in Sardegna. Accanto a loro, nello stesso complesso abitativo, sono presenti anche Fiorello e sua moglie.

Amadeus e Giovanna: le vacanze in Sardegna

Amadeus e Giovanna Civitillo stanno trascorrendo le vacanze a Santa Margherita di Pula all’insegna dell’amore e del relax. La coppia è stata paparazzata tra baci e giochi in acqua insieme al figlio José, e i due si sono mostrati anche durante una cena con gli amici Fiorello e Susanna Biondo, che allogerebbero nello stesso posto in una casa vicino a loro. Amadeus sta ricaricando le batterie in vista di un nuovo anno impegnativo: al conduttore è stata affidata la direzione artistica del prossimo Festival di Sanremo, e i preparativi sarebbero già in corso da diversi mesi.

“D’estate mi piace staccare da tutto, mi dedico all’amore per la mia famiglia e agli amici”, ha dichiarato il conduttore, che però non smette di dedicarsi al lavoro neanche in vacanza: “Ascolta provini di canzoni a casa, in macchina, e pare che li stia ascoltando anche adesso mentre è in vacanza”, ha rivelato.

Per ora è stata confermata a Sanremo 2023 la presenza di Chiara Ferragni come co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata della kermesse, e in tanti tra i fan del programma non vedono l’ora di saperne di più.