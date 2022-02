Amadeus, la moglie Giovanna si commuove a “La vita in diretta”: “Se lo merita”

Giovanna Civitillo, moglie del noto conduttore Amadeus, si è commossa a "La Vita in diretta" per il successo raggiunto dal marito.

La settimana di Sanremo è stata ufficialmente archiviata, eppure in questa annata particolarmente fortunata si è tornato a parlare di Amadeus e del grande successo che ha avuto in termini di ascolti. A parlare ora è Giovanna Civitillo che, nel corso della trasmissione “La vita in diretta”, non ha potuto trattenere l’emozione quando si è parlato del successo raggiunto dal marito: “Se lo merita, per questo piango”, ha affermato visibilmente commossa.

Amadeus, Giovanna si emoziona in diretta

Durante la trasmissione Matano ha mandato in onda una clip nella quale è stata messa in evidenza la bravura del conduttore e direttore artistico sul palco del teatro Ariston: “Ho visto che ti è scappata una lacrimuccia”, ha affermato il conduttore rivolgendosi a Giovanna. La showgirl ha quindi risposto: “È che sono orgogliosa… Se lo merita, è proprio bravo!”.

L’aneddoto sul figlio José

L’attenzione è stata poi rivolta al figlio della coppia José che, durante la kermesse è stato seduto in prima fila con la mamma.

Il giovane che, ha appena compiuto 13 anni, è stato praticamente chiamato in causa da diversi artisti sul palco a cominciare da Fiorello proprio nella prima serata. Giovanna Civitillo ha colto l’occasione per raccontare un piccolo aneddoto: “È la verità, Ama ha istruito Josè a stalkerare le persone […] È un bambino sereno, tranquillo, la vive come il fatto che il papà fa un lavoro come un altro. Gli piace sapere di poter incontrare certi artisti e cantanti, però diciamo che non si è montato la testa”.