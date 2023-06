Amadeus, ospite del Tg1 Mattina Estate, ha fatto un nuovo annuncio sul Festival di Sanremo 2024. Il conduttore ha svelato che la kermesse musicale andrà in scena con un regolamento diverso.

Amadeus: a Sanremo 2024 cambia il regolamento

Nel corso della prima puntata del Tg1 Mattina Estate, Amadeus è stato il primo ospite dello spazio Un caffè con di Giorgia Cardinaletti. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2024 ha voluto svelare importanti novità sulla kermesse. Innanzitutto, Ama ha rivelato che ci sarà un nuovo regolamento:

“Vi posso anticipare che sarà un regolamento diverso da quello degli anni scorsi, quindi ci saranno delle novità che poi andremo magari a svelare proprio al Tg1, ma ci saranno delle novità nel regolamento del prossimo Festival di Sanremo. Questo è importante, perché come sai, ciò vuol dire poi la divisione di tutte le serate”.

Amadeus al lavoro per le canzoni di Sanremo 2024

Amedeus non è entrato nei dettagli, ma ha sottolineato che in questo momento il regolamento del Festival di Sanremo 2024 è al vaglio dei vertici Rai. Non solo, il conduttore ha svelato di essere già al lavoro per una nuova scenografia insieme a Gaetano Castelli. Ovviamente, Ama è già impegnato a valutare le canzoni:

“Per rappresentare la realtà discografica: grazie anche ai miei figli, Alice che ha 25 anni, Josè che ne ha 14, ascolto molta musica, poi io arrivo dalla radio. (…) Per me era impensabile che le canzoni di Sanremo dopo una settimana non fossero tra i primi 10 in classifica, ritenevo necessario far sì che il festival rispecchiasse i gusti musicali dei giovani. Sanremo è diventato così un programma per giovani: oltre l’80%, con punte del 90%, dei ragazzi di 14-24 anni seguono il Festival”.

Amadeus: Fiorello sarà a Sanremo 2024

Infine, Amadeus ha fatto un altro annuncio importante: Fiorello, in un modo o nell’altro, sarà a Sanremo 2024. Ha dichiarato:

“Sicuramente me lo ha promesso. Poi, come dico sempre, con lui non c’è mai certezza sul nulla, ma il fatto che possa essere sul suolo ligure mi rende già felice, non può mancare. So che lui c’è sempre, anche per Sanremo c’è sempre stato, come nell’anno del Covid. Un’amicizia importante si vede in questi casi, quando uno è in difficoltà l’altro è il primo a correre”.