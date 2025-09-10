Amadeus svela il suo legame con Fiorello e il futuro a Sanremo

Non crederai mai cosa ha rivelato Amadeus riguardo al suo futuro nei programmi Rai e il legame indissolubile con Fiorello!

Amadeus, uno dei volti più amati della televisione italiana, ha recentemente rilasciato dichiarazioni che hanno suscitato interesse. Dopo il suo passaggio alla Warner Bros Discovery Italia, il conduttore ha riflettuto sul suo legame con la Rai e sulla possibilità di tornare a calcare il palco del Festival di Sanremo. Tuttavia, la sua condizione per un eventuale ritorno è legata a un personaggio fondamentale della sua carriera, Fiorello.

Il legame indissolubile con Fiorello

“Fiorello è il più grande amico che ho nel mondo della televisione e forse non ce n’è un altro”, ha dichiarato Amadeus. Questa frase racchiude un sentimento profondo, un’amicizia che dura da 38 anni. Amadeus ha sottolineato quanto sia stata fondamentale la presenza di Fiorello durante i suoi cinque anni al Festival di Sanremo, descrivendo quegli eventi come “i nostri Sanremo”. Questa affermazione non è solo un tributo all’amico, ma anche una chiara indicazione che, per lui, un ritorno al Festival non può prescindere dalla presenza di Fiorello.

La motivazione per un possibile ritorno è espressa chiaramente da Amadeus: “se dovesse ricapitare l’occasione con le giuste condizioni, lo farei, sempre con Fiorello”. Questo implica che il legame tra i due è talmente forte che la Rai dovrebbe trovare un modo per riconvocarli insieme sul palco di Sanremo; altrimenti, il presentatore rimarrà fermo sulla sua decisione.

I consigli di Pippo Baudo e la preparazione per Sanremo

Durante una chiacchierata con il noto youtuber Gabriele Vagnato, Amadeus ha condiviso aneddoti preziosi del suo passato. Uno dei più significativi riguarda i consigli ricevuti da Pippo Baudo prima del Festival di Sanremo 2019. “Se il Festival fosse andato bene, sarebbe stato merito di tutti, ma se fosse andato male sarebbe stata colpa mia”, ha rivelato Amadeus. Questa frase evidenzia la pressione e la responsabilità che un conduttore deve affrontare, ma anche il desiderio di avere il controllo completo su uno show così importante.

Inoltre, Baudo gli ha spiegato che le polemiche sono parte integrante del Festival: “Se non ci sono polemiche, significa che il tuo Sanremo fa schifo”. Questa affermazione ha accompagnato Amadeus in un viaggio di crescita personale e professionale, rendendolo più forte e pronto a gestire qualsiasi situazione sul palco.

La sfida del Nove e la risposta alle critiche

Nonostante i recenti programmi trasmessi sul Nove non abbiano raggiunto le stesse percentuali di share dei suoi tempi su Rai, Amadeus ha mostrato un atteggiamento positivo. “Mi gasavo quando facevo l’80% di share con Sanremo e mi gaso anche se faccio il 2 o il 3% di share adesso”, ha affermato. Questo dimostra la sua determinazione e la voglia di affrontare nuove sfide, anche quando le cose non vanno come sperato.

Amadeus ha saputo rispondere con sagacia alle critiche, affermando: “Me ne frego e vado avanti lo stesso”. Questo approccio resiliente potrebbe essere la chiave per un futuro luminoso, sia per lui che per la Rai. La sua volontà di continuare a lavorare e a sperimentare è un segnale che il pubblico non deve perdere di vista.

In conclusione, il futuro di Amadeus è carico di possibilità e sorprese. La sua potenziale collaborazione con Fiorello per un ritorno a Sanremo potrebbe rappresentare un grande evento televisivo. Non resta che attendere e vedere come si evolverà questa storia intrigante!