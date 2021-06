Amadeus vaccinato contro il Covid: “Finalmente!”

Amadeus si è sottoposto al vaccino contro il Coronavirus e lui stesso lo ha annunciato ai fan via social.

Amadeus si è sottoposto al vaccino contro il Covid e sui social ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute.

Amadeus vaccinato contro il Covid

Come molti altri vip anche Amadeus si è mostrato mentre si sottoponeva al vaccino anti-Covid e ha utilizzato i suoi canali social per incoraggiare i suoi fan a fare lo stesso.

“Ieri sera è toccato a me ! Vaccino fatto …finalmente!”, ha scritto il celebre conduttore, che condivide i propri canali socail con la moglie Giovanna Civitillo.

Amadeus: Sanremo 2022

Di recente Amadeus ha confermato che non sarà alla conduzione del Festival di Sanremo 2022, nonostante abbia condotto le due edizioni precedenti (con la complicità dell’amico storico Fiorello). L’edizione 2021 della kermesse è stata particolarmente travagliata per il conduttore: per la prima volta infatti il Festival si è svolto in piena emergenza Coronavirus, tra polemiche e misure di sicurezza.

A causa della pandemia in corso lo show si è svolto senza la presenza del pubblico in sala e per ovviare alla sua assenza la produzione dello show è dovuta ricorrere ad alcuni stratagemmi (come gli applausi finti e i palloncini in platea).

In seguito alla 71esima edizione dello show la moglie del conduttore, Giovanna Civitillo, ha espresso il suo orgoglio nei confronti del marito: “Amadeus è stato un eroe – aveva affermato al settimanale DiPiù -.

Ha cercato di intrattenere il pubblico, divertendo ma senza esagerare, rispettando ciò che la pandemia sta provocando. E ha dovuto fare i conti con un teatro vuoto, che “avrebbe spezzato le gambe” a chiunque. Ma non a lui, non a Fiorello”.

Amadeus: i nuovi progetti

Per il momento non è chiaro quali saranno i prossimi progetti lavorativi per il conduttore, vista la chiusura de I Soliti Ignoti e visto che non sarà alla conduzione della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Per il momento sembra che Amadeus si stia concentrando sulla sua vita privata e sugli affetti di sempre: la moglie Giovanna, il figlio José Alberto e la figlia maggiore Alice (nata dalla sua precedente unione con Marisa Di Martino). Il conduttore e sua moglie, Giovanna Civitillo, hanno un ottimo rapporto con la prima figlia avuta da Amadeus e via social entrambi hanno più volte lodato le sue capacità. Il piccolo José è nato nel 2009.