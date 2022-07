Secondo indiscrezioni Amadeus starebbe cercando in tutti i modi di portare Lady Gaga e Britney Spears a Sanremo 2023.

I preparativi per il Festival di Sanremo 2023 sono già in corso e, secondo i rumor in circolazione, il direttore artistico Amadeus starebbe facendo di tutto per portare Britney Spears e Lady Gaga alla kermesse musicale italiana più attesa dell’anno.

Sempre secondo indiscrezioni, la trattativa con i manager della Spears sarebbe già in corso e l’ex Reginetta del pop potrebbe richiedere un cachet di oltre 200mila euro per partecipare al Festival. Quanto a Lady Gaga al momento non vi sono conferme, ma da diversi anni si vocifera della sua presunta partecipazione allo show.

Amadeus e Chiara Ferragni

Nel frattempo è stata confermata la partecipazione di Chiara Ferragni come co-conduttrice alla kermesse nella prima e nell’ultima serata dello show.

La notizia è stata data dallo stesso Amadeus in diretta tv e confermata a seguire dall’influencer, che ha espresso la sua gioia e la sua emozione per la questione. Da circa tre anni Chiara Ferragni aveva dovuto rinunciare a prendere parte al Festival di Sanremo per via dei suoi impegni di lavoro e infine per la sua seconda gravidanza.