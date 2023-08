Amanda Knox è incinta del secondo figlio. L’annuncio arriva dal suo profilo Instagram, dove si è mostrata con un pancione molto pronunciato. Strano ma vero, i fan l’hanno riempita di messaggi di congratulazioni.

Amanda Knox è incinta del secondo figlio

Bebè in arrivo per Amanda Knox e il marito Christopher Robinson. La coppia, a distanza di due anni dalla nascita della primogenita Eureka Muse, sta per accogliere in famiglia il secondo figlio. La donna ha annunciato di essere incinta mostrandosi sui social con un pancione pronunciato.

L’annuncio di Amanda Knox

Amanda ha condiviso una foto che la ritrae su una panchina e, tralasciando la postura e l’espressione, si nota subito che è incinta. Ad occhio e croce, la Knox dovrebbe essere ad un passo dal parto. I commenti dei fan – strano ma vero ha parecchi seguaci – sono arrivati puntuali come un orologio svizzero. “Post di ritorno al passato o nuovo bimbo?“, ha chiesto un utente. Lei ha replicato: “Nuovo!“.

Amanda Knox: il secondo figlio potrebbe essere già nato

Amanda Knox ha continuato a rispondere alle curiosità dei fan, facendo intendere che il secondo figlio potrebbe essere anche già nato. “È un annuncio silenzioso che hai già avuto il bambino numero due?“, ha chiesto un follower. Lei ha risposto: “Nella foto sono incinta di otto mesi, ecco perché ho la gonna tirata su“. Probabilmente, quindi, il pargolo è venuto alla luce qualche tempo fa e la donna ha deciso di tenerlo segreto come fatto con la primogenita.