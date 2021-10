Amanda Know, nota per l’omicidio di Meredith Kercher, è incinta e ha deciso di documentare la sua gravidanza sui social con delle foto.

Nel mese di agosto, Amanda Knox ha rivelato di essere incinta. Nella giornata di sabato 2 ottobre, poi, con un post sul suo account Instagram, ha annunciato di voler pubblicare una serie di foto che documenteranno le varie fasi della sua gravidanza, settimana per settimana.

In questo modo, desidera mostrare le varie fasi della gestazione sia nella piena quotidianità della sua vita che da un punto di vista psicologico.

Amanda Knox incinta: l’annuncio durante il podcast

Nel corso di una puntata del suo podcast intitolato “Labyrinths: Getting Lost With Amanda”, realizzato da tempo e particolarmente seguito negli Stati Uniti d’America, Amanda Knox, 34 anni, ha rivelato di essere incinta.

Nel mese di agosto, la donna – drammaticamente nota in Italia per aver scontato 4 anni di carcere per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher – ha registrato un audio insieme al marito Christopher Robinson che ha immortalato il momento in cui il test di gravidanza ha dato esito positivo.

L’audio è stato poi fatto ascoltare durante il suo podcast per dare l’annuncio.

Amanda Knox e Christopher Robinson si sono sposati nel 2018, dopo tre anni dall’assoluzione in via definitiva della 34enne stabilita dalla Corte di Cassazione.

In questa circostanza, la donna aveva anche dichiarato quanto segue: “Stiamo registrando audio della nostra esperienza giorno per giorno. Restate sintonizzati per la nostra prossima miniserie, 280 giorni con la quale vi porteremo in un viaggio intimo dal concepimento alla nascita”.

Amanda Knox incinta: documenterà la gravidanza sui social con delle foto

Nella giornata di sabato 2 ottobre, Amanda Knox ha postato sul suo account Instagram un messaggio con il quale ha confermato la sua intenzione di documentare la gravidanza, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. A questo proposito, la 34enne ha precisato di voler mostrare l’evento nella sua quotidianità, esaltando anche gli aspetti psicologici che accompagnano l’evento.

Nella didascalia del suo post, corredato da una fotografia che la ritrae durante la prima settimana di gravidanza, quindi, Amanda Knox ha scritto: “Se siete fan di Labyrinths, avrete saputo della mia gravidanza! Vi darò più notizie in futuro ma, per ora, volevo solo farvi sapere che pubblicherò una serie di foto che vi porteranno attraverso il mio viaggio settimana per settimana.

Non saranno scatti glamour da dea splendente, statene certi! Voglio, invece, mostrare la realtà: sia la quotidianità che la psicologia. Alcune di queste foto saranno ritratti in posa, metaforici. Altre ritrarranno momenti della vita quotidiana – e ha aggiunto –. Questa è della settimana 1, quando non sapevo nemmeno di essere incinta. Grazie a tutti coloro che sono già stati così gentili con me mentre io e Chris abbiamo intrapreso questo viaggio iniziato con un aborto spontaneo. E tanto amore a tutti voi che siete ancora in viaggio”.

View this post on Instagram Un post condiviso da Amanda Knox (@amamaknox)

Amanda Knox incinta: l’aborto spontaneo

Soltanto nel mese di luglio, Amanda Knox aveva rivelato nel suo podcast di essere già rimasta incinta ma di aver perso il bambino a causa di un aborto spontaneo.

L’evento, vissuto in modo pubblico e mainstream, era stato raccontato in modo devastante dalla 34enne che aveva dichiarato: “Sono andata in bagno a prendere le pillole e poi mi sono semplicemente sdraiata sul letto e ho aspettato che succedesse qualcosa. Un dolore addominale come non ho mai provato prima. Stavo tremando. Alla fine, non ce la facevo più, ho avuto bisogno delle pillole. Ne ho prese un po’ e dopo mezz’ora sono stata meglio. Per due giorni ho partorito sangue ogni volta che andavo in bagno, batuffoli di sangue”.