Tra scivoloni e battute pungenti, Amanda Lear ha attirato l'attenzione su di sé a La Canzone Segreta.

A La Canzone Segreta Amanda Lear ha fatto parlare di sé per alcune gaffe commesse in diretta tv e per il suo commento velatamente polemico riguardo al lockdown per l’emergenza Coronavirus.

Amanda Lear: il lockdown

A La Canzone Segreta Serena Rossi ha rivolto alcune domande all’artista francese Amanda Lear, che ha dichiarato di essere disoccupata da un anno (ovvero da quando ha avuto inizio l’emergenza Coronavirus): “Certo che sono rilassata”, ha scherzato la cantante, e ancora: “in Francia è tutto chiuso, non si fa niente da un anno!”.

Nello studio tv Amanda Lear ha finito per commettere qualche scivolone. Quando Serena Rossi le ha chiesto quale fosse il suo segreto di bellezza la cantante ha risposto:“Il segreto di bellezza è mettersi accanto a una donna brutta…” e poi, accortasi dello scivolone si è sbrigata ad aggiungere: “Non dico per te”, in riferimento alla bella conduttrice, che ha incassato la battuta con un gran sorriso.

A seguire la Lear ha ricevuto un omaggio da parte di Mario Ermito, Sergio Muniz e Francesco Monte.

Quando la conduttrice le ha chiesto quali sarebbero state le sue emozioni riguardo ai personaggi che sarebbero giunti in studio per renderle omaggio, Amanda Lear ha tagliato corto con la solita pungente ironia: “Di solito fanno venire la gente che non vuoi vedere più nelle tua vita”. Il tributo dei tre modelli ha finito per risultare gradito alla cantante, che ha lasciato lo studio tra sorrisi e applausi distinguendosi come sempre per il suo humor sopra le righe.