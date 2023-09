Amato: sono intervenuto perché su Ustica, la mia vita è incompiuta

Roma, 5 set. (askanews) – “Devo dire che mi sono trovato più volte nella mia vita in una situazione di esposizione pubblica come questa. Mia moglie giustamente dice, dovevi evitare di trovartici a questa età. Può darsi che abbia ragione lei, ma io proprio perché ho questa età ho pensato: “se Repubblica mi chiede di parlare di Ustica, e se Ustica è uno dei temi su cui sento che la mia vita stessa è incompiuta, per cui magari solo facendo questo posso sollecitare ad aiutarci a uscire dal buio, allora lo faccio”. Lo ha detto Giuliano Amato, intervenendo alla stampa estera, spiegando perché ha deciso di parlare dell’ipotetico coinvolgimento francese nell’abbattimento del DC9 dell’Itavia. “Non mi aspettavo che ci fosse tutto questo trambusto intorno, tutte queste attenzioni. Evidentemente il numero delle open mouths è cresciuto negli anni rispetto ai miei vecchi tempi”.