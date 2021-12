Amazon aggiorna Alexa: aveva sfidato una bambina a infilare una moneta in una presa elettrica

Dopo che la madre ha raccontato della sfida di Alexa della moneta nella presa elettrica, Amazon ha aggiornato il software

Una bambina inglese aveva chiesto ad Alexa di proporle una sfida e la sua risposta è stata quella di riportare un gioco (pericoloso) che circola nella rete e che consiste nel collegare una moneta a una presa di corrente. La nota di Amazon.

La sfida di Alexa: una moneta nella presa di corrente. Il racconto su twitter

Come è noto, tra le varie funzioni di Alexa – e dispositivi del genere – non manca quello dell’intrattenimento di grandi e piccini attraverso numerose possibilità come giochi, musica, barzellette e così via.

“Alexa proponimi una sfida“. Questa la richiesta che una bambina inglese di dieci anni ha rivolto giorni fa all’assistente vocale di Amazon.

E la risposta è stata a dir poco sorprendente.

Da quanto riferisce Kristin Livdahl – la mamma della bambina che ha raccontato quanto accaduto su twitter – “Stavamo affrontando delle sfide proposte da un’insegnante di educazione fisica su Youtube e lei ne voleva solo un’altra”.

Il problema è che la loro cassa connessa Echo – uno dei dispositivi connessi con Alexa – ha proposto un gioco trovato sul web: inserire a contatto una moneta metallica con una parte elettrificata della presa elettrica, utilizzando un normale caricabatterie reperibile in casa.

La presenza della madre che ha assistito alla scena ha evitato problemi di scosse elettriche o peggio, di un cortocircuito. Nello specifico, da quanto riporta la BBC, la donna avrebbe gridato “No Alexa!” anche se la figlia, ha raccontato la donna ” è comunque troppo intelligente per fare una cosa del genere”

Alexa e il gioco della moneta nella presa: come è potuto accadere

Ovviamente non ci troviamo nella nuova era nella quale i robot prendono il sopravvento sugli umani.

Come già accennato, il “gioco” è stato trovato sulla rete. Si tratta della cosideetta Penny Challenge, una sfida sciocca e pericolosa che gira sulla rete – apparsa anche su tik tok – con tanto di avvertimento degli esperti vari sul pericolo di corti circuiti ed incendi che possono causare.

Alexa e il gioco della moneta nella presa: la nota di Amazon

Sempre alla BBC non si è fatta ovviamente attendere la risposta di Amazon che ha dichiarato di aver aggiornato Alexa per impedire all’assistente di consigliare tale attività in futuro. “La fiducia dei clienti è al centro di tutto ciò che facciamo e Alexa è progettata per fornire informazioni accurate, pertinenti e utili ai clienti”, ha affermato Amazon in una nota. “Non appena siamo venuti a conoscenza di questo errore, abbiamo agito rapidamente per risolverlo.”