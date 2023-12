Amazon al fianco delle aziende italiane

Novara, 6 dic. (askanews) – Amazon è al fianco delle piccole e medie imprese italiane nel prepararle a uno dei periodi più sfidanti e soddisfacenti dell’anno, quello delle festività natalizie, fornendo loro le conoscenze e gli strumenti più adeguati a sviluppare una strategia di vendita a prova di acquisto. Nel nostro Paese gli investimenti di Amazon si declinano sia in termini di innovazione tecnologica, sia di capillarità sul territorio: l’azienda è presente in Italia con 18.000 dipendenti a tempo indeterminato, in circa 60 strutture, tra sedi logistiche, uffici corporate, data center e servizio clienti.

Il Black Friday è tra i principali eventi promozionali organizzati da Amazon per offrire ai propri clienti prodotti e offerte vantaggiose. La corsa alla promozione più conveniente, che quest’anno su Amazon.it ha avuto una durata di dieci giorni, dal 17 al 27 novembre, non è soltanto un’opportunità per i clienti Amazon, che hanno potuto risparmiare oltre il 70% in più rispetto allo scorso anno, ma anche un’importante occasione di crescita per i suoi partner di vendita.

Tra questi c’è Ciocca Spa, impresa leader in Italia nella produzione di calze in lana, cotone e fibre con sede a Quinzano d’Oglio, in provincia di Brescia. Alle forti relazioni create sul mercato tradizionale, Ciocca ha unito la vendita al dettaglio, rivolgendosi tramite il proprio e-commerce store su Amazon direttamente al cliente finale.

Filippo Ciocca, Presidente della Ciocca Spa, ha dichiarato: “Ciocca è un’azienda del 1912, mentre la necessità di aprirsi al mercato nasce nel 2016. L’e-commerce è una nuova strada che abbiamo deciso di intraprendere per internazionalizzare il nostro business in maniera semplice ed economica”.

Matteo Baronchelli, responsabile e-commerce del gruppo Ciocca, ha invece rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Amazon ci aiuta a livello logistico; noi prepariamo il Black Friday con circa 8-10 mesi di anticipo ed anche quest’anno il 24 novembre è andato molto bene. Abbiamo registrato, infatti, un +230% nella settimana ed un +380% per quanto riguarda i numeri registrati solo nel giorno del Black Friday”.

Complessivamente, sono oltre 21.000 le realtà imprenditoriali italiane che nel 2022 hanno scelto Amazon come proprio partner di vendita strategico, vendendo sullo store più di 125 milioni di prodotti, circa il 20% in più rispetto al 2021. Della totalità delle aziende presenti su Amazon, più della metà ha esportato i propri prodotti registrando complessivamente oltre 950 milioni di euro di vendite all’estero.