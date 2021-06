Amazon Alexa: le offerte del momento

Le informazioni meteo o sul traffico, le ricette, la musica, sono solo alcune delle cose che è possibile fare con i vari modelli di Amazon Alexa.

Nei tempi di oggi, la tecnologia viene in soccorso con tantissimi strumenti utili a migliorare la vita sotto vari aspetti. Tra i tanti dispositivi, uno dei migliori è sicuramente Amazon Alexa di cui sono a disposizione tantissimi modelli approfittando di varie offerte.

Vediamo quali sono i migliori.

Amazon Alexa

Un assistente intelligente che, tramite Amazon Echo, permette di controllare vari servizi, oggetti, contenuti e molto altro. Amazon Alexa è sicuramente un dispositivo efficace che permette di migliorare molti aspetti della vita di ognuno. I vari dispositivi giunti in Italia sono diversi in modo che ognuno possa scegliere quello più adatto per poter sfruttare al meglio tutte le qualità di questo device.

Amazon Alexa è uno strumento intelligente che permette ai vari utenti di interagire tramite dei comandi vocali basati su algoritmi che permettono di aprirsi a tantissime opportunità e possibilità.

Un device in continua evoluzione che permette di comunicare su tantissimi argomenti in modo da scoprire sempre nuove risorse e possibilità.

Usarlo è molto facile perché basta pronunciare Alexa e un segnale luminoso indica che si è pronti a formulare la propria richiesta su qualsiasi argomento e settore. Si può chiedere ad Amazon Alexa qualsiasi cosa, tra cui l’avvio di una canzone, la richiesta di una informazione o anche un comando per la smart home e la risposta è immediata.

Amazon Alexa è un metodo per comunicare con l’utente che chiede e il dispositivo risponde.

Un device molto intelligente in grado di funzionare su una molteplicità di device. Un dispositivo che gestisce l’interazione con l’utente per offrigli il massimo dei servizi basilari. Con Alexa è possibile impostare un timer, creare delle liste e anche effettuare dei promemoria per le date di compleanno o appuntamenti importanti.

Amazon Alexa: modelli

Se si sta pensando di comprare un assistente vocale, Amazon Alexa è l’ideale, ma diventa difficile scegliere in quanto sono diversi i modelli a disposizione, per cui un utente inesperto può incappare in qualche errore. I vari modelli in commercio si differiscono per un display, la qualità dell’audio o la presenza di hug zigbee.

Il display dà la possibilità di mostrare video e anche di guardare i telegiornali. La maggior parte dei dispositivi di Amazon Alexa sono dotati di Youtube. Inoltre, permette di effettuare chiamate sia tramite i dispositivi Echo, ma anche con Skype. Inoltre, la maggior parte dei modelli risponde a comandi vocali, riguardanti le condizioni meteo o anche altre notizie.

I modelli e le tipologie di Amazon Alexa si suddividono in vari argomenti, quali serie dot, quindi piccoli e compatti, Echo che sono dispositivi Alexa ideali come speaker intelligenti o serie snow che sono dotati di schermo in modo da agevolare il funzionamento e l’uso dei vari accessori.

I modelli Echo Show è a 10 pollici con un display e risoluzione 1200×800. Funziona molto bene ed è reattivo. Ha una fotocamera anteriore da 5 mega pixel. Sono modelli dall’ottimo audio e facili da installare per sperimentare tutte le funzioni del mondo di Amazon Alexa.

Amazon Alexa: le offerte

Per chi sta pensando di comprare un dispositivo di questo genere, il sito di Amazon propone diverse tipologie e sconti di cui approfittare e da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare una serie di informazioni in merito. Ecco una classifica con la descrizione dei tre migliori modelli di Amazon Alexa accompagnati da una breve descrizione tra quelli maggiormente apprezzati e desiderati dagli utenti del noto e-commerce.

1)Echo Show 8 (1 generazione)

Un dispositivo con schermo intelligente che permette di stare sempre in contatto con Alexa. Ha uno schermo HD da 8 pollici e risoluzione HD. Permette di gestire qualsiasi impegno di tutti i giorni. Si possono effettuare sia videochiamate che messaggi, oltre che mettersi in contatto con i vari dispositivi di casa. Inoltre, permette di guardare un film, la serie tv, ascoltare un podcast o anche gli audiolibri. Permette di gestire qualsiasi dispositivo della casa intelligente, oltre ad accendere e spegnere le luci. Si può personalizzare nel modo in cui si desidera. Disponibile nei colori antracite e grigio chiaro. In vendita con lo sconto del 15%.

2)Nuovo Echo Show 10 (3 generazione)

Uno schermo da 10 pollici che si muove in completa autonomia. Permette di fare videochiamate, oltre a contenere ricette e contenuti. Gli altoparlanti offrono un ottimo audio. Con questo dispositivo è possibile fare videochiamate ad amici e familiari, oltre a scattare una foto. Permette di accedere alla telecamera integrata per tenere sotto controllo la casa. Riproduce i programmi preferiti musicali, quali Apple Music e Spotify. Progettato per tutelare la privacy.

3)Echo Show 8 ricondizionato certificato

Uno schermo da 8 pollici che permette di gestire qualsiasi impegno e attività di tutti i giorni. Permette di mostrare un film, una serie tv o anche un notiziario. Gestise qualsiasi dispositivo all’interno della casa. Permette di gestire una ricetta, controllare il video, oltre a verificare il meteo e la situazione del traffico. Inoltre, è stato progetta pertutelare la privacy.

Amazon Alexa permette di ottenere informazioni riguardo qualsiasi cosa, compreso ricette e musica.