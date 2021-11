Amazon Black Friday 2021: le offerte del 19 novembre

Il Black Friday comincia prima con offerte e promozioni riguardanti qualsiasi articolo in ogni settore per risparmiare su tutto.

L’Amazon Black Friday 2021 sta per arrivare molto in anticipo rispetto agli anni passati e chi ama fare shopping può cominciare ad approfittarne fin da subito. Qui sveliamo quando parte la giornata dedicata agli sconti e come riuscire ad accaparrarsi l’affare migliore tra le tante proposte del mondo della tecnologia e non solo.

Black Friday 2021

L’evento più atteso del mese di novembre sta per cominciare. Si tratta del black friday che, quest’anno, a differenza degli altri anni, comincia un po’ prima. Infatti, il momento dedicato alle spese folli comincia esattamente il 19 novembre.

Ebbene sì, il black friday anticipa le offerte e promozioni alla data del 19 novembre. Quindi, a partire dalla mezzanotte di questa data sino ad arrivare al Cyber monday si può approfittare di vari sconti su ogni articolo.

Su Amazon gli sconti cominciano nella giornata del 19 novembre fino al 29 novembre con sconti e promozioni che non si possono assolutamente perdere per coloro che sono in cerca del miglior affare.

Black friday 2021: funzionamento

Già da alcuni giorni il popolo del web avrà notato che sono cominciati gli sconti su tantissime piattaforme come Amazon dedicate a sconti e prezzi al ribasso per il Black Friday.

Il giorno fatidico è dalla mezzanotte del giorno 19 novembre che accompagna i consumatori verso promozioni e articoli di cui approfittare. Si consiglia di tenere d’occhio gli articoli che si vuol comprare in modo da riuscire ad acquistarli e le pagine Telegram.

Black Friday 2021: offerte 19 novembre

Nella giornata del 19 novembre, Amazon Black Friday anticipa le offerte e promozioni con tantissimi prodotti a prezzi bassi di cui approfittare. Qui sotto la classifica dei migliori prodotti riguardanti il mondo della tecnologia.

1)Kindle Paper White

Il kindle per leggere in comodità e ovunque i libri. Un modello che resiste all’acqua e disponibile con il 39%.

2)Huawei Matebook laptop

Un laptop da 14 pollici con una ottima luminosità e display 2k. In vendita con il 18%. 3)Un notebook in alluminio da 15 pollici e con lo sconto del 15%.

3)Asus laptop E510MA

Un notebook in alluminio da 15 pollici e con lo sconto del 15%. Un prodotto Amazon’s Choice.

4)Asus Zenbook 14

Un notebook in alluminio con sconto di 11%. Targato Amazon’s Choice.

5)Philips 58 pollici smart tv

Un televisore Smart 4k da 10 pollici. Un prodotto Amazon’s Choice

6)Sony Bravia Ke-55XH90P

Un televisore in 4 K da 55 pollici con sconto del 32% e targato Amazon’s Choice

7)Samsung Galaxy M12

Uno smartphone di colore nero con memoria interna potente. Con lo sconto del 22%.

8)Samsung Galaxy M32

Lo schermo da 6 pollici per una visione nitida grazie a colori vividi. Lo sconto del 20%.

9)Xiaomi 11 Lite 5G

Uno smartphone con schermo da 6 pollici molto elegante e leggero. In vari colori con il 20%%.

10)MSI GF63

Un notebook per gaming di decima generazione con ottime prestazioni. Di colore nero. L’offerta è del 30%.

11)XP-x37i monitor

Un monitor co comandi sullo schermo e possibilità di regolare inclinazione e altezza. In vendita con il 34%.

12)Metz Android 9.0 Pie

Una smart tv per la famiglia con funzioni accessibili e schermo led. Con sconto del 35%.

13)Philips 43 pollici Smart tv

Un televisore Smart tv 4k con immagini nitide e ottima qualità. In offerta con il 20%.

14)LG NanoCell

Televisore 4K ultra HD con telecomando puntatore e immagini in buona qualità. In vendita con il 13%.

16)PC portatile 15.6 pollici

Un computer portatile con interfaccia espandibile molto leggero. Ha lo sconto del 16%.

17)Asus Vivobook 15

Un notebook in alluminio dai bordi ben definiti con sconto del 15%.

18)Notebook Lenovo thinkbook

Un modello di ultima generazione che non ha bisogno di nessuna configurazione con installazione di ogni driver. Ha lo sconto del 15%.

19)Gigaset A116 telefono cordless

Un modello di cordless semplice, affidabile e con buon audio. Lo sconto del 30%.

20)POCO X3 Pro

Uno smartphone con schermo fluido per ottime immagini e batteria di notevole durata. In vendita con 33%.

