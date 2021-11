Amazon Black Friday 2021: le offerte del 20 novembre

Amazon Black Friday, per la giornata del 20 novembre, mette a disposizione offerte in ogni settore per tutte le tasche e le esigenze dei consumatori.

Il Black Friday 2021 è già cominciato e molti stanno già stilando la lista dei possibili regali da fare ad amici e parenti approfittando degli sconti di questo evento. Quest’anno è partito con molto anticipo e su Amazon si possono trovare offerte fino al 50% di sconto.

Vediamo alcune di quelle maggiormente succulente per prepararsi allo shopping natalizio.

Black Friday 2021

Come tutti sanno, la data ufficiale del Black Friday 2021 è il 26 novembre, il venerdì dopo il giovedì della festa del Ringraziamento negli USA, ma sul sito di Amazon le offerte partono molto tempo prima. Infatti, già dalla mezzanotte del 19 novembre si possono trovare sconti e promozioni in ogni settore.

Si tratta esattamente di 10 giorni, dal momento che si tratta di un evento che si protrae fino al 29 novembre, il lunedì dedicato al Cyber Monday con occasioni di ogni tipo da non perdere.

Il cosiddetto periodo pre-natalizio per la corsa sfrenata allo shopping di Natale considerando che da quella data manca poco meno di un mese all’inizio delle festività.

Le offerte, come al solito, sono sempre tante e si concentrano su vari prodotti: dall’elettronica all’informatica al giardinaggio passando per i prodotti per animali sino alla moda e alla salute e cura della persona. Il momento ideale per risparmiare e fare affari d’oro.

Black Friday 2021: funzionamento

In giro vi è molta frenesia riguardo questo evento e basta controllare su un importante e-commerce come Amazon per rendersi conto di quanto questa tradizione originariamente americana sia entrata di diritto tra i consumatori che ne approfittano per gli acquisti, in vista del Natale. Infatti, il Black Friday sancisce il momento della corsa ai regali e allo shopping di Natale.

In questa giornata, vari e-commerce, tra cui Amazon propongono la loro merce in saldo a prezzi vantaggiosi.

Le offerte sono a tempo determinato con una scadenza per cui è bene cominciare ad affrettarsi. Ovviamente chi è maggiormente rapido riesce a portarsi a casa l’oggetto dei desideri.

Black Friday 2021: offerte 20 novembre

La giornata del 20 novembre è davvero ricca di offerte. Si ricorda che cliccando su ogni singola offerta si possono visualizzare tutte le promozioni attualmente attive del Black Friday di Amazon.

1)Echo dot 4 generazione

Un dispositivo in vendita con il 50%.

2)Tablet Fire HD 10

Un tablet full HD con sconto del13%.

3)OnePlus 8 T smartphone

Uno smartphone con lo sconto del 18%.

4)LG27ML600S monitor 27 pollici

Un monitor HD scontato del 32%.

5)Hoover TIM2500EU

Un ferro da stiro con lo sconto del 60%.

6)De’Longhi Dinamica Plus Perfetto

Una macchina per il caffè con uno sconto del 60%.

7)Cybex Silver 2 in 1

Un seggiolino per auto in vendita con il 52%. Disponibile nei colori nero, blu, viola e rosso.

8)Miss Lulu 3 pezzi borsa

Un set di 3 pezzi di borsa a tracolla in sconto con il 15%.

9)Barbie camper dei sogni 3 in 1

Un playset dedicato al mondo della Barbie con sconto del 51%.

10)Element Crail maglietta uomo

Una maglietta da uomo con collo rotondo in cotone e con il 56% di sconto.

11)Oral B Genius X

Uno spazzolino elettrico in vendita con il 13% di sconto.

12)Lefant robot aspirapolvere

Un robot aspirapolvere dal design funzionale. Lo sconto è del 46%.

13)Aspirapolvere senza fili potente

Un aspirapolvere senza fili per la pulizia di tappeti e parquet. Ha il 15% di sconto.

14)HiSense WFPW8012EM

Una lavatrice frontale della capacità di 8 kg. In vendita con il 17%.

15)Hisense RQ563N4AI1 Frigorifero

Un frigorifero a 4 porte. In inox con il 19%.

16)Swarovski set attract pear

Un set che comprende collana e orecchini pendenti in color bianco. Lo sconto del 24%.

17)Thun coppia gatti mini

Un soprammobile a forma di gattini innamorati da regalare al partner in ceramica. Con lo sconto del 18%.

18)Rowenta EP5660 epilatore

Un epilatore che rimuove i peli rapidamente e silenzioso. Con lo sconto del 61%.

19)Mandarina duck tracolla

Una borsa a tracolla multicolore disponibile in rosso, blu, nero e beige. In vendita con 36%.

20)Doogee N40 Pro Android

Uno smartphone con fotocamera frontale e una super batteria che dura vari giorni.