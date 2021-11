Amazon Black Friday: le ultime offerte

Amazon Black Friday presenta una gamma di offerte e occasioni imperdibili nella tecnologia, informatica, cucina e anche arredamento o per i regali.

Questo è il periodo dedicato alle offerte e allo shopping sul sito di Amazon con tantissime promozioni riservate ai consumatori. Nei prossimi paragrafi vediamo quali sono le ultime offerte dell’Amazon Black Friday e su cosa vale la pena risparmiare e i prodotti da mettere nel carrello anche in vista del Natale per i doni ad amici e colleghi.

Amazon Black Friday

L’evento di shopping online che, come ogni anno, riscuote grande successo sull’e-commerce di Amazon è partito da un paio di giorni e si appresta alla conclusione con una serie di ultime offerte da accaparrarsi in ogni campo. L’Amazon Black Friday che quest’anno è partito in anticipo, è sicuramente l’evento dell’anno per gli sconti e le occasioni imperdibili.

A differenza di altri rivenditori o anche e-commerce, su Amazon non è necessario aspettare il 26 novembre, la data ufficiale del Black Friday, dal momento che tantissimi sconti sono partiti da parecchio tempo per gli appassionati di shopping e coloro che vogliono cominciare a prepararsi per i doni natalizi.

La Black Week di Amazon è iniziata da parecchio tempo con parecchie promozioni disponibili da un po’ di tempo sull’elettronica, quindi device quali smartphone, ma anche televisori e computer portatili, oltre che su elettrodomestici, abbigliamento, casa, arredamento, cucina, ecc.

Amazon Black Friday: quando finisce

A differenza dell’Amazon Prime Day in cui le offerte sono riservate esclusivamente ai clienti che hanno sottoscritto un abbonamento Prime, con l’Amazon Black Friday le offerte e le promozioni riguardano tutti coloro che hanno un account Amazon o che comunque possono crearne uno inserendo le proprie credenziali per poter usufruire di affari davvero vantaggiosi.

Come gli amanti dello shopping online ben sanno, le offerte su Amazon non si limitano a un solo giorno dal momento che sono iniziate un po’ di tempo fa e si concluderanno nella giornata nel 29 novembre con il Cyber Monday, anche se l’evento del Black Friday vero e proprio con la data ufficiale del 26 termina alle 23.59.

Gli sconti e le promozioni possono arrivare a sconti del 70%, ma bisogna affrettarsi dal momento che sono a tempo e molti articoli rischiano di andare a ruba. alcune promozioni hanno una scadenza entro la mezzanotte, mentre altre hanno un tempo limitato per cui la velocità è importantissima.

Amazon Black Friday: ultime offerte

Sono tantissime le ultime offerte di cui approfittare in occasione dell’Amazon Black Friday che sono disponibili sul noto e-commerce. Cliccando su ogni singola foto si possono visualizzare le promozioni relative al Black Friday di Amazon. Qui sotto una classifica con le migliori offerte in ogni settore con una breve descrizione tra i prodotti maggiormente voluti e desiderati dagli utenti del noto e-commerce.

1)Tablet 10.1 pollici Teclas M40

Un tablet dalle alte prestazioni utile per i video, il lavoro e moltissime altre esigenze. La memoria da 66 RAM per passare da un programma all’altro rapidamente. Hanno uno schermo full HD dai colori vivaci e touchscreen. La batteria dura fino a 7 ore con telecamera anteriore e posteriore. In vendita con il 20%.

2)Natebook 14 pollici Teclast

Un latop da 14 pollici dai colori nitidi che offre la migliore esperienza visiva possibile. Ha un pannello molto nitido dalla finitura lucida. Un supporto sia per il lavoro che il tempo libero, molto potente. Ha un design leggero e tastiera full size. Ottimo il rapporto qualità prezzo e in vendita con il 12%.

3)Aspirabriciole senza fili 900 PA

Un aspirabriciole molto potente con autonomia ricaricabile e senza fili dal motor digitale e con una forte potenza di aspirazione che permette di usarlo per 30 minuti. Ha un design a risparmio energetico e luce a LED. Cattura la polvere, anche quella nascosta garantendo una ottima pulizia della macchina, mobili, ecc. Lo sconto è del 12%.

4)Bonsenkitchen frullatori ad immersione

Un frullatore elettrico a immersione 3 in 1 con frusta e miscelatore in acciaio inox per soddisfare qualsiasi esigenza. Di ottime prestazioni, miscela, frantuma e macina gli alimenti. Molto facile da usare e pulire grazie alle 9 velocità. Disponibile con lo sconto del 9%.

5)Bilancia da cucina digitale con funzione TARE

Una bilancia elettronica digitale dal design elegante con display a LED per una lettura facile e adatta a ogni arredamento. Una bilancia alimentare con funzione tare per diversi contenitori e ciotole. Permette di risparmiare tempo e ha ben 5 unità di misura. In vendita con il 43%.