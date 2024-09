Amazon e le nuove opportunità nel Self-Publishing Educativo: Italia tra le prime

(Adnkronos) – Roma, 17 settembre 2024. Il desiderio di pubblicare un libro è un sogno comune a molti italiani, e grazie alle moderne piattaforme di self-publishing, questo sogno è ora più accessibile che mai. Amazon, con il suo servizio Kindle Direct Publishing (KDP) presente anche quest’anno al Salone del Libro di Torino, ha reso possibile per chiunque trasformare le proprie idee in opere pubblicate in tempi rapidissimi. Andrea Pasino, responsabile di Amazon Kindle Direct Publishing di (KDP) per Italia, Francia e Spagna, ha recentemente sottolineato in un'intervista a Vanity Fair come il self-publishing offra vantaggi significativi: dalla velocità di pubblicazione, che può avvenire in appena 72 ore, alla possibilità di raggiungere un pubblico globale, fino a royalties competitive che possono arrivare al 70% per le versioni digitali e al 60% per quelle cartacee.

Uno degli aspetti più interessanti del self-publishing è la crescente attenzione alla qualità delle opere pubblicate. Questo fenomeno è particolarmente evidente in Italia, dove giovani autori come stanno innovando il mercato con idee originali. Mazza, a soli 25 anni, ha sviluppato un modello di business che si basa su un'analisi approfondita del mercato, pubblicando libri destinati principalmente ai bambini, con l'obiettivo di offrire alternative educative ai soliti passatempi digitali. Secondo Mazza, l'importanza di fornire strumenti culturali ai giovani è cruciale per il loro sviluppo: "Leggere migliora il vocabolario e la scrittura dei ragazzi, aiutandoli a evitare errori comuni e a sognare un futuro migliore, sia come scrittori che come individui."

L'auto-pubblicazione, quindi, non è solo un modo per realizzare il sogno di vedere il proprio nome su un libro, ma rappresenta anche una spinta verso la produzione di contenuti di qualità, con l'Italia che continua a giocare un ruolo di primo piano in questo settore in crescita.

