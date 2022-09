Amazon ha investito oltre 400 mln euro in 3 anni per robotica e high tech in Europa

Roma, 29 set. (Adnkronos) – Amazon ha investito oltre 400 milioni di euro in robotica e tecnologia all'avanguardia negli ultimi tre anni per migliorare l'esperienza di clienti e dipendenti in Europa. Lo fa sapere l'azienda in una nota.

Dietro l'investimento, precisa Amazon, c'è il team europeo di advanced technology dell'azienda.

Creato nel 2019, è specificamente incentrato sullo sviluppo di hardware e software e sui test tecnologici per la robotica industriale, i veicoli autonomi, l'imballaggio automatizzato e le tecnologie di smistamento presso i centri di distribuzione di Amazon. Il team, che ha sede presso l'European Innovation Lab di Amazon a Vercelli, è stato responsabile dell'introduzione di più di 550 nuove tecnologie nei centri di distribuzione Amazon in Europa in tre anni.

Stefano La Rovere, direttore worldwide robotics advanced technology di Amazon, ha dichiarato: "In soli tre anni, abbiamo investito più di 400 milioni di euro in ricerca e sviluppo e abbiamo introdotto più di 550 nuove tecnologie nei centri di distribuzione di Amazon in tutta Europa.

L'aspetto entusiasmante è che abbiamo appena iniziato, con lo sviluppo di altre tecnologie all'avanguardia che verranno implementate nei prossimi anni".