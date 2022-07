Amazon, innovazione e tecnologia parte integrante del lavoro di magazzino

Roma, 11 lug. (Labitalia) – Innovazione e tecnologia diventano parte integrante del lavoro di magazzino ed è sempre maggiore la necessità di creare nuove competenze da formare costantemente. Lo sa bene Ludovica Bruno, 26 anni, studentessa di Scienze forestali e ambientali, approdata nel centro Amazon di Novara nel 2021.

Dopo un periodo di servizio civile a Castel di Tora, in provincia di Rieti, oggi ricopre il ruolo di Amnesty Responder Amazon, l’unica figura che nei magazzini robotici è autorizzata ad entrare all’interno dell’area in cui si muovono i robot che spostano gli scaffali, con una dotazione tecnologica particolare che consente di bloccare tutti i robot quando si avvicinano per poter effettuare operazioni di manutenzione ad alta specializzazione.

“Il mio compito – spiega – è assicurarmi che le drive unit che spostano le scaffalature su cui vengono stoccati i vari prodotti si muovano senza ostacoli e che sul piano non siano presenti oggetti sporgenti o caduti.

Abbiamo a disposizione un dispositivo Kindle e una radio attraverso i quali possiamo monitorare la conformazione dell’area e risolvere eventuali problemi di sintonizzazione. Abbiamo anche un gilet (safety vest) che attiviamo quando entriamo nel piano robotico e che interrompe il segnale per le drive unit, che quindi si fermano o rallentano perché rilevano la nostra presenza”.

Il lavoro dell’Amnesty Responder agevola chi all’interno del magazzino si occupa di stoccare gli articoli sugli scaffali (stower) e di prelevarli (picker) e questa collaborazione è uno degli aspetti che Ludovica apprezza di più del suo impiego: “La comunicazione con i colleghi è fondamentale e con loro ho un rapporto bellissimo, siamo un team unito e ci supportiamo costantemente a vicenda.

Facciamo tutto in sicurezza. Siamo dotati di scarpe antinfortunistiche, guanti, radio per essere sempre in contatto con i colleghi e con il nostro leader e Kindle che ci permette di monitorare la situazione del Piano”.