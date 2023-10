Amazon: le consegne con i droni arriveranno in Italia

Milano, 23 ott. (askanews) – Le consegne commerciali con i droni di Amazon varcheranno per la prima volta i confini degli Stati Uniti per raggiungere l’Italia. Lo ha annunciato l’azienda leader nell’ecommerce in occasione dell’evento Delivering the Future tenutosi a Seattle.

Entro la fine del 2024 i nuovi droni voleranno, oltre che negli Usa, nel Regno Unito e in Italia. Il nuovo drone MK30 è dotato di nuove eliche progettate su misura per ridurre il rumore percepito, è più leggero e più piccolo e ha capacità migliorate rispetto all’attuale modello MK27. Può volare due volte più lontano, in modo da servire più clienti in diverse località, e può operare in diverse condizioni meteorologiche, come una leggera pioggia. Il drone porterà pacchi da 2,5 kg e potrà percorrere una distanza di 12 km dal punto di partenza.

L’arrivo di Prime Air in Italia garantirà nuovi posti di lavoro che andranno ad aggiungersi agli attuali 18.000 a tempo indeterminato in oltre 60 sedi.

I droni di Amazon sono già realtà in Texas dove è partita la consegna di farmaci. Con il nuovo servizio, in meno di 60 minuti i clienti si vedranno recapitare le loro richieste direttamente a casa dai droni.

I droni utilizzati sono dotati di telecamere e, quando determinano che lo spazio per la consegna è libero, scendono e rilasciano il pacco all’ingresso della casa. Se invece si incontrano ostacoli il drone torna al centro operativo e ritenta la consegna in un altro momento.