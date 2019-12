Ecco le ultime novità del mese di Gennaio disponibili sul noto e-commerce Amazon.

Amazon ogni mese offre tantissimi prodotti a prezzi davvero vantaggiosi, con sconti fino al 70%. Sul sito è infatti possibile trovare tutto quello che occorre, dall’abbigliamento all’utile per la casa, fino alla tecnologia. In particolare, sulla sezione Amazon offerte è possibile trovare le migliori offerte del momento con tutti gli sconti applicati e il link diretto all’acquisto.

Scopriamo ora tutte le offerte di gennaio disponibili su Amazon.

Amazon offerte settimanali dal 30/12 al 05/01

Gennaio è famoso per i saldi invernali. Per chi però non volesse aspettare l’inizio degli sconti e non volesse fare la fila nei negozi, Amazon già ora dedica tantissimi sconti e offerte. Se si è clienti Prime, oltre ad ottenere sconti esclusivi, si può far arrivare i propri articoli in un giorno.

Le offerte spaziano in ogni categoria: dall’abbigliamento ai prodotti per la casa; dalla tecnologia ai libri e giochi. È per questa varietà e concorrenza di prezzi che si ha sempre la possibilità di trovare l’offerta più adatta.

Nella categoria tecnologia si possono trovare computer e smartphone, televisori, smartwatch, elettrodomestici di tutti i tipi e funzioni a un prezzo vantaggioso rispetto al prezzo di partenza. Ovviamente, essendoci così tanta scelta, la varietà spazia da articoli di basso livello fino al top di gamma, quindi prima di effettuare ogni acquisto consigliamo di conoscere gli aspetti fondamentali che caratterizzano ogni modello e scegliere quello più affine alle nostre esigenze.

Migliori offerte Amazon settimanali

Vediamo quali sono i prodotti a maggiore percentuale di sconto. Ricordiamo che al click sulle seguenti immagini sarà possibile visualizzare tutte le offerte sul sito e-commerce.

1)Rowenta RH9086WO Air Force 360 Scopa Elettrica Senza Filo

Questa scopa versatile è senza filo e più arrivare facilmente fino al soffitto. Ha una tecnologia ciclonica con due livelli di potenza, standard e turbo, e una spazzola motorizzata con luce a LED per prestazioni elevate su tutti i tipi di pavimento. La batteria è a litio 21.9V con autonomia di 30 minuti.

2)GOODTEL Tablet 10 Pollici

Questo tablet da 10 pollici ha alte prestazioni. Dotato di un potente processore quad-core a 64 bit a 1.5 GHz, 3 GB di RAM, display 10″ IPS (1280 x 800) luminoso, batteria al litio ricaricabile da 8000 mAh, doppio altoparlante e colori brillanti per una grande esperienza visiva. Fotocamera frontale da 8MP reale e 5MP, perfetta per scattare foto, video e chiamate Skype, prestazioni complessive eccezionali. Tra gli accessori ha: alimentatore, cavo USB, cavo OTG, manuale utente, tastiera Bluetooth, custodia in pelle, auricolare da 3,5 mm, panno antipolvere.

3)Sharp aquos smart tv 32” hd

Connettendo il tuo smart tv alla rete di casa, puoi goderti film e serie televisive. Questo televisore è dotato di sistemi audio integrati realizzati da harman kardon. L’Active motion definisce efficacemente le immagini in movimento creando fotogrammi aggiuntivi e il Dts crea un surround virtuale per riprodurre un’esperienza cinematografica unica.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.