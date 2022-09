Amazon offerte settimanali: le ultime novità dal 26 settembre al 3 ottobre

I migliori smartphone, ma anche i prodotti per la cucina e la casa compreso gli accessori come i dispositivi Echo sono le offerte settimanali Amazon.

Per risparmiare e fare qualche regalo ad amici e parenti in vista di anniversari e compleanni, è possibile approfittare delle tante offerte e promozioni che Amazon mette a disposizione. Nella settimana dal 26 settembre al 3 ottobre sono diversi gli sconti di Amazon e qui illustriamo alcune delle notivtà di Amazon offerte settimanali.

Amazon offerte settimanali dal 26 settembre al 3 ottobre

Il noto e-commerce di Amazon sa sempre come attirare i clienti e nei giorni di fine settembre propone diversi sconti e promozioni per tutti i consumatori. Nella settimana che va dal 26 settembre al 3 ottobre, quindi l’ultima del mese corrente e i primi giorni del successivo, sono davvero tante le offerte pronte ad attirare l’attenzione di tantissimi in qualunque settore.

Sono offerte che riguardano qualsiasi settore: dal giardinaggio alla casa e alla cucina passando per i prodotti per l’infanzia e molto altro. Come sempre, le offerte settimanali maggiori e più convenienti riguardano il settore della tecnologia e dell’informatica con tantissimi device che soddisferanno le esigenze di ogni appassionato e dei consumatori più incuriositi.

Sono davvero tante le offerte riservate sia per quanto riguarda i Kindle che i dispositivi Echo, ma anche i Fire Tv, passando per i Ring, Blink e molto altro. Si trovano offerte su computer, stampanti, tastiere, ma anche mouse, oltre che sulle cuffie da gaming, compreso anche i prodotti per la casa, come le candele e moltissimi altri oggetti da non perdere.

Ci sono poi offerte sui rasoi, ma anche la moda e anche sconti riguardanti l’igiene orale e della persona con promozioni imperdibili riguardo la depilazione e i prodotti come ferri da stiro oppure arriccia capelli, ecc. Basta semplicemente collegarsi al sito di Amazon e prendere visione delle tantissime offerte che l’e-commerce mette a disposizione per i consumatori per risparmiare, anche in vista di qualche dono.

L’e-commerce propone tantissimi sconti e offerte da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sull’immagine corrispondente è possibile visualizzare le caratteristiche del prodotto. La classifica qui sotto presenta i 5 articoli maggiormente convenienti tra le offerte settimanali che vanno dal 26 settembre sino al 3 ottobre 2022 per risparmiare, con una descrizione di ogni prodotto.

1)De’Longhi Alicia Plus

Una caffettiera elettrica con adattatore del filtro per preparare dalle 2 alle 4 tazze di caffè. Molto pratica e versatile, perfetta anche per l’ufficio. Funzionale, di qualità, che permette di scegliere anche il tipo di aroma: leggero, medio e forte. Una caffettiera con modello girevole che mantiene il caffè in caldo anche per diverso tempo e che è dotata di spegnimento automatico. In offerta con il 50% di sconto.

2)Braun CJ3050 spremiagrumi

Molto semplice e pratico con capacità da 0.35 litri e potenza da 60 watt. Il succo si versa direttamente nel bicchiere. Maneggevole con avvio e arresto automatico per preparare la bevanda in maniera rapida. Riduce lo sforzo e dotato di un sistema antigoccia per evitare di sporcare. Un modello molto pratico e antiscivolo. Disponibile con il 39%.

3)OnePlus Nord CE 5G

Uno smartphone del marchio Oneplus dotato di fotocamera tripla per delle foto di grande qualità superiore ad altri smartphone. Dispone di un display AMOLED per una esperienza fluida e vivida. Un modello integrato con Alexa che permette di fare chiamate, controllare i dispositivi, accedere alle varie applicazioni, ma anche usare la voce mentre si è in movimento. Basta semplicemente scaricare l’app di Alexa per cominciare a usarlo. Disponibile nei colori nero, blu e argento. In offerta con il 17%.

4)Doogee S98 Pro rugged smartphone

Uno smartphone del modello Android che permette di giocare a vari giochi in modo facile e intuitivo senza scaricare nessuna app. Ha un processore e 8 GB di RAM che garantiscono delle ottime prestazioni. La fotocamera permette di scattare foto nitide anche la notte in condizioni diverse e poco visibili. Un modello impermeabile con una risoluzione davvero ottima. In sconto con il 19%.

5)RCB monopattino elettrico bambini

Un monopattino adatto a bambini e adolescenti dagli 8 ai 16 anni, molto potente con doppi freni e adesivi riflettenti I manubri sono antiscivolo per una guida sicura. Può percorrere fino a 12 km a seconda della velocità e delle condizioni della strada. Un modello pieghevole da riporre non appena si smette di usarlo. Possibile regolare l’altezza in modo che sia adatta. Di colore nero e adatto per un peso fino ai 16 kg. Fino al 19% di sconto.

Insieme alle offerte settimanali di Amazon, anche gli sconti migliori sui cellulari di cui approfittare.